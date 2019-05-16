بعد تكرار حوادث التحرش بالمملكة.. بيان شديد اللهجة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بعد وقوع عدد من حوادث التحرش الجنسي في المملكة العربية السعودية بالنساء، وتحديدا في منطقة الدمام، ومنطقة تبوك، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصدر بيانا رسميا شديد اللهجة.



فقد جاء في البيان الذي أصدر عبر الحساب الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على موقع “تويتر”، تأكيد الهيئة على متابعتها المخالفات وما يظهر منها في نطاق اختصاصها فيما يتعلق بجرائم التحرش التي تعرضت بعض الفتيات لها، كما أنها تقوم بالتنسيق مع الجهات المختلفة التي تتعلق بهذه الجريمة، فيما أضافت أن بلاغات جريمة ⁧التحرش تُستقبل عبر مركز ⁧الاتصال الموحد⁩ من قِبل الرئاسة العامة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وقد عرفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جريمة التحرش على أنها: “كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة”.

كما أكدت الهيئة أن عقوبة جريمة التحرش الجنسي هي المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة مالية لا تزيد على ١٠٠ ألف ريال، وذلك فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.

ويأتي بيان الهيئة بعد انتشار لعدد من جرائم التحرش كان آخرهم مقطع فيديو لشخص تحرش بامرأة عند خروجها من محل تجاري، وقد ألقت الشرطة القبض عليه، ومقطع فيديو آخر لتحرش شاب بفتاة في أحد المولات التجارية في تبوك بالمملكة العربية السعودية.





