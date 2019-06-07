بعد توجيه النائب العام السعودي القبض على الشاب مُطلق النار

أعطى النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، توجيه بالقبض على شاب سعودي ظهر في أحد مقاطع الفيديو المتداولة وهو يقوم بإطلاق النار من رشاش آلي في إحدى المناسبات السعودية، مما أصاب الحضور بالفزع ولم يُصب أحد بأي مكروه، ومن المعروف أن النيابة السعودية قد سبق وأصدرت تحذيرًا لكل المواطنين بعدم استخدام الأسلحة النارية في التجمعات أو الاحتفالات منعًا لإلحاق الضرر بأي شخص.

توجيه النائب العام يشمل والد الشاب

وأضافت في تحذيرها أن من يقوم بذلك سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وبناءًا على سابق تحذير النيابة أصدر النائب العام توجيهه الذي شمل أيضًا القبض على والد الشاب، وكذلك التأكد من نظامية السلاح الذي أطلق منه الشاب النيران.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن هوية ذلك الشاب أو طبيعة الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها ضده، وقد طالب المواطنون السعوديون على توتير تعليقًا على الخبر بضرورة توقيع عقوبة شديدة على ذلك الشاب الذين وصفوه بالمستهتر، إلا أنه في ذات الوقت أبدى البعض الآخر تخوفه من الإفراج عنه دون عقوبة رادعة، وهو ما قد يشجع غيره على تكرار مثل ذلك الفعل الخطير والغير مسئول.