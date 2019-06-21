بعد درجة 49.5 مئوية في جدة درجات الحرارة غداً في المملكة

رصدت هيئة الأرصاد في المملكة العربية السعودية درجات الحرارة اليوم الجمعة والتي بلغت ذروتها في منطقة جده 49 درجة مئوية وفي وقت سابق حذرت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس حتى يتجنبوا مخاطر التعرض للأشعة الضارة مباشرة؛ كما أعلنت هيئة الأرصاد عن توقعاتها لدرجات الحرارة غداً في المملكة فهل ستتحسن الدرجات المئوية المرتفعة في باقي مدن المملكة غداً عن طقس اليوم.

درجات الحرارة في المملكة غداً

الباحث الفلكي ” عبد العزيز الحصيني ” توقع أن يستمر الجو الحار على مناطق القسيم والرياض والشرقية وحائل ومنطقة الجوف، قال الباحث أن منطقة جدة تتعرض لضغط هوائي وكتلة شديدة الحرارة تصل إلى ال 50 مئوية في فترات الذروة وأضاف أن تلك الكتلة الحارة تبدأ من اليوم الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام مقبلة.

أحوال الطقس في المملكة

أضاف “الكراني ” إلى أن الكتلة الحارة تشتد في ساعات الذروة وفي المساء يعتدل الجو تدريجياً حتى الشعور بأجواء تعد لطيفة وأضاف أن الاعتدال في الجو سيبدأ بعد انتهاء الثلاثة أيام ليعود الطقس إلى الدرجات الطبيعية، وأضاف أن يجب الحذر الشديد من التعرض لأشعة الشمس والتي تصل تحت الظل إلى 50 درجة وتحت أشعة الشمس 54 درجه مئوية، ناصحاً المواطنين بشرب الكثير من المياه والسوائل وتجنب الخروج أوقات الظهيرة وما بعدها.