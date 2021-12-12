بعد دعوة جلالة خادم الحرمين الشريفين.. هذا هو وقت صلاة الاستسقاء في جدة ومكة المكرمة اليوم الإثنين

دعا الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين إلى إقامة صلاة الاستسقاء اليوم الإثنين 1443/5/3 الثالث من جمادى الأولى الموافق 13 ديسمبر 2021 في كل مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، حيث نُقدم لكم موعد وقت صلاة الاستسقاء في جدة وفي مكة المكرمة، وذلك بعدما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن وقت وكيفية تحديد صلاة الاستسقاء في كل مدينة من المدن السعودية صباح اليوم الإثنين.

وقت صلاة الاستسقاء في جدة ومكة المكرمة يوم الإثنين 1443/5/3