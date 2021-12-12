بعد دعوة جلالة خادم الحرمين الشريفين.. هذا هو وقت صلاة الاستسقاء في جدة ومكة المكرمة اليوم الإثنين
دعا الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين إلى إقامة صلاة الاستسقاء اليوم الإثنين 1443/5/3 الثالث من جمادى الأولى الموافق 13 ديسمبر 2021 في كل مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، حيث نُقدم لكم موعد وقت صلاة الاستسقاء في جدة وفي مكة المكرمة، وذلك بعدما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن وقت وكيفية تحديد صلاة الاستسقاء في كل مدينة من المدن السعودية صباح اليوم الإثنين.
وقت صلاة الاستسقاء في جدة ومكة المكرمة يوم الإثنين 1443/5/3
- صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد صلاها أفضل خلق خلق الله بالناس إمام، طلبا لنزول الغيث.
- كيفية صلاة الاستسقاء؟ تُصلى ركعتين مثل صلاة العيد، الركعة الأولى تبدأ بسبع تكبيرات، والثانية تبدأ بخمس تكبيرات، هناك خطبة للصلاة، بعدها يدعو الخطيب ويرفع يديه بالدعاء وكذلك المصلين.
- يجب أن يتم الإكثار من الأعمال الصالحة قبل وبعد الصلاة ومنها ذكر الله عز وجل والإكثار من الصدقات، والبعد عن كل ما نهى الله عز وجل.
- موعد صلاة الاستسقاء في مكة عند الساعة 6.57 صباح الإثنين.
- وقت صلاة الاستسقاء في جدة صباح الاثنين عند الساعة 7.07.