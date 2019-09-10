بعد صرف حساب المواطن اليوم للدفعة 22 البدء في التسجيل للدفعة 24

حساب المواطن هو مساعدة من الحكومة السعودية في عملية الإصلاح الإقتصادي تهدف إلى دعم أصحاب الدخل المنخفض.







وحساب المواطن قد بدأ في إيداع الدعم في حساب المواطنين منذ الساعات الأولى من اليوم 10 سبتمبر 2019 وهي تعتبر الدفعة رقم 22 من إيداع حساب المواطن السعودي.

وفي سؤال تم توجيهه الى خدمة عملاء حساب المواطن من مواطنة سألت بشأن عدم رغبة زوجها في إضافتها معة في حساب المواطن فهل سيتم الصرف لها بشكل مستقل، فردت عليها خدمة العملاء أنه عندما أصبحت متزوجة فإن الحالة الاجتماعية في الاحوال المدنية سوف يتم تحديثه الي متزوجه وبالتالي لن تكون مستحقة الصرف حساب المواطن حتي يتم إضافتها من قبل الزوج.







بدأ التسجيل في الدفعة 24 من حساب المواطن المستحقة في الشهر القادم نوفمبر 2019، ويجب أولاً استيفاء شروط الاستحقاق وأن يكون جنسية المتقدم للتسجيل سعودي باستثناء الإبن والإبنة غير السعودييين والزوج أو الزوجة غير السعوديين والذين يحملون بطاقات التنقل، ويجب أن يكون المتقدم مقيماً بشكل دائم داخل السعودية ولا ينور عليك أكثر من تسعون يوماً خارج البلاد في خلال السنة الماضية.







ويشترط أيضاً على المتقدم أن لا يكون مسجوناً أو متواجد في أي دور رعاية تابعة للحكومة، ويجب أن تكون جميع بيانات المواطن صحيحة متوافقة مع البيانات في الجهات المختصة.







يستحق المواطن السعودي وصرف حساب المواطن بناء على دخل الأسرة وعدد الأفراد وسن الأفراد أكبر أو أقل من 18 عاماً.