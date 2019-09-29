بعد قتله أو وفاته | من هو اللواء عبد العزيز الفغم المطيري الحارس الشخصي للملك سلمان

اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز هو قائد حرس قوة خادم الحرمين الشريفين ، أي أنه قائد الحرس الملكي السعودي، إذ إن والده كان قائدا للحرس الشخصي للملك عبد الله بن عبد العزيز .

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عبدالعزيز الفغم المطيري

اسمه بالكامل هو عبد العزيز بن بداح الفغم، ووالده هو القائد اللواء بداح بن عبدالله بن هايف الفغم، وينتسبون إلى قبيلة مطير، وعمل والده مرافقا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وكان اللواء بداح بن عبد الله بن هايف الفغم ملازمان للملك عبد الله أكثر من 30 عاما، ووافته المنية وهو شاب في سن السابعة والأربعين، وذلك قبل أن يتعين ابنه عبد العزيز في اللواء الخاص من الحرس الوطني السعودي، وذلك نظير ما أبداه من تفوق في المهارات الخاصة المختلفة.







صفات عبد العزيز الفغم المطيري

يعتبر اللواء عبد العزيز الفغم أكثر وأول حارس يلقى شعبية عارمة وحب من قبل الناس، وليس محليا فقط بل عالميا أيضا ، لما له من مهارات تميزه عن أغلب الحرس الشخصي وما له من سرعة بديهة وحسن تصرف في المواقف الصعبة، ويتميز بالإخلاص والبراعة في فنون القتال والذكاء والهمة.

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من هو عبد العزيز الفغم المطيري

وننشر لقرائنا الكرام جزء من السيرة الذاتية للواء عبد العزيز الفغم المطيري، وهي:







تخرج عبد العزيز الفغم في كلية الملك خالد العسكرية وقد لحق بها عام 1410هـ ، وهو خريج عام 1412هـ ، ونال تفوقا كبيرا في الكلية .

تم تعيين عبد العزيز الفغم في اللواء الخاص ثم تم نقله لمهاراته المتعددة إلى الحرس الملكي ، ليكون حرسا خاص شخصيا للملك سلمان بن عبد العزيز.

عمل عبد العزيز الفغم المطيري ضابط ارتباط لمواكب الملك ومرافقًا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز.

حصل اللواء عبد العزيز الفغم المطيري على دورة الصاعقة المتقدمة ، وذلك لما له من كفاءة أدت إلى اجتيازها بمهارة ما جعله مرافقا شخصيا للملك ، كما حصل على العديد من الدورات التي تؤهله ليكون أفضل حرس شخصي .