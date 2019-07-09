يهدف برنامج حساب المواطن إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، وقد تم الإنتهاء من تسعة عشر دفعة بلغ إجمالي قيمة الدعم خلال التسعة عشر دفعة السابقه 45 مليار ريال ،وها قد إقترب موعد صرف الدفعة العشرون، وقد تم أيضاً فتح التسجيل في الدفعة الواحدة والعشرون .

موعد صرف الدفعة العشرون من حساب المواطن

نشر الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر صفحتة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر موعد صرف الدفعة العشرون من دفعات حساب المواطن، حيث أعلن يوم الخميس الموافق الرابع من شهر يوليو أنه تبقى ستة ايام على صرف مبلغ حساب المواطن الدفعة العشرون،ليصبح موعد إستحقاق الدفعه هو يوم غدٍ الاربعاء الموافق العاشر من شهر يوليو .

رابط التسجيل في حساب المواطن الدفعة الواحدة والعشرون

كما أعلن الحساب الرسمي لحساب المواطن عبر تويتر عن رابط التسجيل في الدفعة الواحدة والعشرون عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن ، ومن المقرر أن يتم صرف هذة الدفعة في شهر اغسطس القادم، ويتم قبول الطلبات منذ يوم 6 من شهر يوليو حتى يوم 10 من شهر يوليو بإجمالي اربعة ايام فقط، ويشهد الموقع ضغطاً كبيراً مما يؤدي الى توقفه بين الحين والاخر .