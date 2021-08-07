طريقة الإستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة https://muqeem.sa

إستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة مقيم خدمة متصدرة مقدمة من مديرية الجوزات على بوابة مقيم https://muqeem.sa، تتعدد انواع تاشيرات الخروج والعودة إلى المفردة والمتعددة، ويمكن الاستعلام عن كليهما للتأكد من صلاحية تأشيرة مقيم عبر الموقع المذكور. ويتسائل الكثيرين عن المدة الزمنية للتاشيرة المفردة والمتعددة لذلك نقدم المعلومات المتعلقة بهما.

تاشيرة الخروج والعودة المفردة والمتعددة

التاشيرة المفردة تكون صالحة للدخول مرة واحدة أي في غضون شهرين من تاريخ الاصدار لها وذلك بقيمة 200 ريال ، وقابلة للتمديد عن كل شهر بقيمة 100 ريال.

التأشيرة المتعددة

تكون صلاحية فترة التاشيرة المتعددة لمدة 3 أشهر، برسوم 500 ريال، والتي تخول صاحبها لدخول البلاد مرات عديدة من تاريخ تقديم طلب التاشيرة، وقابلة للتمديد عن كل شهر اضافي رسوم قدرها 200 ريال.

رابط الإستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة مقيم