طريقة الإستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة https://muqeem.sa
إستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة مقيم خدمة متصدرة مقدمة من مديرية الجوزات على بوابة مقيم https://muqeem.sa، تتعدد انواع تاشيرات الخروج والعودة إلى المفردة والمتعددة، ويمكن الاستعلام عن كليهما للتأكد من صلاحية تأشيرة مقيم عبر الموقع المذكور. ويتسائل الكثيرين عن المدة الزمنية للتاشيرة المفردة والمتعددة لذلك نقدم المعلومات المتعلقة بهما.
تاشيرة الخروج والعودة المفردة والمتعددة
- التاشيرة المفردة تكون صالحة للدخول مرة واحدة أي في غضون شهرين من تاريخ الاصدار لها وذلك بقيمة 200 ريال ، وقابلة للتمديد عن كل شهر بقيمة 100 ريال.
- التأشيرة المتعددة
- تكون صلاحية فترة التاشيرة المتعددة لمدة 3 أشهر، برسوم 500 ريال، والتي تخول صاحبها لدخول البلاد مرات عديدة من تاريخ تقديم طلب التاشيرة، وقابلة للتمديد عن كل شهر اضافي رسوم قدرها 200 ريال.
رابط الإستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة مقيم
- تسجيل الدخول الى موقع مقيم https://muqeem.sa ثم اختيار التحقق من التاشيرات او الذهاب مباشرة الى رابط الاستعلام عن تاشيرة خروج وعودة من هنا
- يسمح النظام بالتحقق من صلاحية صدور التاشيرة برقم الإقامة او رقم التاشيرة
- اختيار نوع المطابقة من خلال تحديد الخيارات المتاحة
- وفقا لاختيار نوع المطابقة السابقة أدخل المعلومات المتعلقة بها في الخانة التي تظهر في الأسفل
- النقر على ايقونة التحقق.
- إلى هنا سوف تظهر تفاصيل التاشيرة، وإذا لزم الأمر، يمكنكك طباعتها.