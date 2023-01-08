بـ SMS فقط| كيف تربح 2 مليون دولار مع مسابقة الحلم و100 ألف دولار شهرياً في موسم الحلم الجديد 2023

مسابقة الحلم هي إحدى المسابقات التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي كله، وذلك نتيجة الجوائز المالية الكبيرة التي تقدمها للمتسابقين الفائزين بجوائزها، حيث تتخطى قيمة جوائز الحلم السنوية أكثر من 3 مليون دولار خلال العام الواحد، ويتم تقسيم هذه الجوائز على مدار العام بالكامل، بحيث يكون هناك سحب في كل شهر تقريباً.

جوائز مليونية مع مسابقة الحلم

ووفق ما أعلنت الحلم عبر صفحتها الرسمية بتويتر، وأكده الإعلامي مصطفى الأغا، فإن حلم 2023 سيختلف كثيراً عن كل عام، وذلك لأنه سيتم طرح جائزة قدرها 2 مليون دولار دفعة واحدة خلال هذا العام، وذلك بخلاف الأعوام السابقة، حيث كانت المسابقة تطرح جائزة بمليون دولار في نهاية كل عام، ولكنها ضاعفت الجائزة خلال العام الحالي لتصبح 2 مليون دولار.

المصري محمود أحمد لاشين يربح مليون دولار من الحلم.. والمفاجأة الكبرى هي مضاعفة جائزة #الحلم إلى 2 مليون دولار في السنة الجديدة pic.twitter.com/Hg5hFMFwOH — الحلم (@Dream_MBC) December 29, 2022

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كما أكدت مسابقة الحلم على أنه سيتم طرح جائزة شهرية بقيمة 100 ألف دولار، والإشتراك في المسابقة الآن يؤهل لدخول سحب بـ100 ألف دولار، وسحب آخر بمليون دولار،

كيفية الإشتراك في الحلم

والإشتراك في الحلم يكون عن طريق إرسال رسالة مكتوب فيها حلم بالعربي أو الإنجليزي أو الفرنساوي، وذلك على الرقم الذي يوافق كل دولة، والأرقام مرفقة بالصور في هذا المقال، وفي حال عدم وجود رقم لدولتك يتم الإتصال بالرقم الموحد من أي مكان في العالم، فبرسالة واحدة من هاتفك قد تصبح مليونيراً إذا حالفك الحظ وجاء اسمك في السحب أثناء عملية الإقتراع.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم