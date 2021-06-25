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بـ8 خطوات.. حجز موعد إدارة المرور.. الكترونياً عن طريق أبشر 1442

بواسطة زكريا منير
حجز موعد مرور عن طريق أبشر ksa

منصة ابشر ترتبط بشكل مباشر بإدارة المرور موفرة العديد من الخدمات المرورية مثل إصدار رخصة قيادة، وإنهاء إجراءات حادث مروري والكثير في مجمل 30 خدمة مختلفة، والتي يمكن حجز موعد مسبق للقيام بها بالتوجه الى فروع الادارة.

حجز المرور 1442

وفي قسم الخدمات المروية على موقع ابشر  التابع لوزارة الداخلية، السعودية، يمكن إلاستفادة من العديد من الخدمات بشكل اسرع كإستخراج رخص القيادة أو تجديدها،  او الاستعلام عن المركبات المحجوزة. يلبي نظام ابشر إتمام اي معاملة متعلقة بمجال المرور لإنجازها بخطوات واضحة الكترونيا. وذلك لتقليل الحاجة لزياة ادارة المرور الفعلية إلا للخدمات التي تسدعي ذلك. في إطار خطة الحفاظ على صحة الناس في ظل إنتشار فيروس كورونا، مما يمنح وسيلة افضل لحجز المواعيد المسبقة وهو ما سنتعرف عليه  في السطور الآتية.

التوجه الى منصة أبشر التابعة الوزارة الداخلية عبر الرابط https://www.absher.sa

  1. اختيار افراد
  2. تسجيل الدخول بإسم المستخدم او رقم الهوية، وكلمة المرور
  3. إدخال رقم الرمز المرسل الى هاتفك
  4. ثم إختار قسم خدمات المرور ومنه الانتقال الى خدمة المواعيد
  5. الضغط على حجز موعد جديد
  6. حدد الخدمة التي تريد الحجز لها والمنطقة
  7. الضغط على إختيار ثم اختيار الموعد المطلوب للحجز بتاريخ اليوم والوقت المناسب
  8. النقر على ايقونة التاكيد على بيانات الموعد

قم بتصوير تذكرة الموعد الي تظهر بعد الحجز او النزول الى اسفل الصفحة لطباعة نسخة بيانات الحجز، وإحضار الورقة عند زيارة مراكز ادارة المرور وإبرازها للمسؤولين.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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