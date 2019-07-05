بلاك بورد Blackboard الكلية التقنية رابط التسجيل

نقدم لكم “بلاك بورد الكلية التقنية” ، وقد تم إنشاء هذا النظام ضمن خطة المملكة العربية السعودية لوضع نظام تعليمي تقني متطور، وتسخير جميع الموارد لإعداد كوادر علمية فيجميع التخصصات ولمجالات، ويتم ذلك عن طريق تطبيق النظم الحديثة والبعثات التعليمية، بعيدا عن طريقة التلقين التقليدية، ويعتبر طفرة في مجال التعلم عن بعد، ووسيلة سهلة لتواصل المعلمين مع الطلاب، بكل سهولة ويسر، وستنعرف علي طريقة التسجيل في نظام البلاك بورد الخاص بالكلية التقنية .

بلاك بورد الكلية التقنية

كما قامت المؤسسة العامة التابعة للتدريب التقني والمهني بإنشاء نظام رايات , ويتم من خلاله إستخدام جميع الأجهزة التي تتعلق بنظام بلاك بورد الكلية التقنية للحصول علي التطبيقات والبرامج التدريبية اللازمة، إضافة إلي ذلك إتاحة الإمكانيات من أجل اختيار المتدربين والمتدربات للبرنامج اللازم دراسته والالتحاق به, ويهدف هذا التطوير المستمر إلى زيادة أعداد المتدربين وتحقيق تواصل كامل للوصول إلى مستوي علمي متفوق بالإضافة إلى رفع جودة الدراسات والبيانات ونشر ثقافة البحث والتدريب الإلكتروني ومعرفة الدرجات والتقيمات.

تسجيل الدخول بلاك بورد الكلية التقنية

للتمكن من تسجيل الدخول في نظام بلاك بورد الكلية التقنية يجب عليك إتباع الخطوات التالية للتعرف على الخدمات التعليمية المتاحة :

قم بالدخول إلى موقع بلاك بورد الكلية التقنية عبر هذا الرابط

سوف تظهر لك صفحة قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي اسم المستخدم والرقم السري، ويكون أسم المستخدم هو اسم الكلية يتبعه اربع ارقام من الرقم الاكاديمي، والرقم السري هو عبارة عن رقم الهوية الوطنية الخاص بك .

سوف تظهر امامك جميع الخدمات التي يمكنك الاستفادة منها .