بلاك بورد Blackboard جامعة الملك فيصل طريقة التسجيل ومزاياه

يبحث الكثيرين من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن نظام “بلاك بورد جامعة الملك فيصل” ، وهو نظام إلكتروني يتم من خلاله وضع المقرارت الإلكترونية بشكل كامل، وبطريقة سهلة وبسيطة، ويعتمد على أنظمة حديثة ومتطورة، لتسجيل الفاعليات والمحاضرات، وإمكانية الحصول عليها من خلال الأجهزة الذكية، الايفون والتابلت والايباد، وجهاز الكمبيوتر وتصفحها في اى وقت واى مكان، ومن المعروف ان “جامعة الملك فيصل” ، يوجد بها تقنية تكنولوجية قوية، وحديثة وتتوفر الخدمات بكل سهولة ويسر.

بلاك بورد جامعة الملك فيصل

تقدم جامعة الملك فيصل هذا النظام التعليمى ، للطلاب والاساتذة لتقديم الخدمات الإلكترونية، ويتم ذلك عبر الدخول الى الموقع الإلكترونى، للجامعة عبر هذا الرابط ، وذلك لاتمام سير العملية التعليمية الإلكترونية :

تقديم كافة المعلومات عبر المكتبة الإلكترونية، لتقديم المحاضرات التي تم تسجيلها .

تصفح المحاضرات إلكترونيا خلال الحاسب او الجوال او الهاتف وإمكانية تحميل المحاضرات .

تقديم الدعم الفني، للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، عن طريق وحدة يديرها فنيون ومتخصصين لتقديم الدعم الدائم والسريع .

خدمات وأنظمة التعلم الإلكترونى فى جامعة الملك فيصل

نظام وخدمة الغرف الإفتراضية التفاعلية .

نظام التسجيل للمحاضرات .

نظام إدارة وتأليف المحتوى الإلكترونى .

نظام الإمتحان الإلكترونى .

مميزات بلاك بورد جامعة الملك فيصل

الاطلاع على المواد التعليمية والمقررات الدراسية بكل سهولة .

وجود عروض إلكترونية سهلة للتعلم .

إمكانية سماع وتنزيل المحاضرات من الانترنت .

مشاهدة البث الخاص بالمحاضرات مباشرة .

التواصل المباشر بين الطلاب والاساتذه عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجامعة .

توفير أماكن مراكز الإمتحانات، وسهولة تلقي النظام للطلاب .

إجراء المناقشات وطرح الاسئلة بين الطلاب والمعلمين، وتطبيق عملية التفاعل .

يتم قبول الطلاب فى نظام البلاد بورد في جامعة الملك فيصل لعدد من الكليات وهي : ( بكالوريوس إدارة الاعمال تخصص إدارة الأعمال، وبكالوريوس الآداب فى الاقسام التالية ( الدراسات الاجتماعية بفروعها تاريخ وعلم الإجتماع والجغرافيا واللغة الانجليزية، واللغة العربية )

شروط التسجيل فى جامعة الملك فيصل

يشترط ان يكو نالمتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة .

النجاح فى اختبار تحديد المستوي الخاص باللغة الإنجليزية .

إجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي .

إجتياز الفحص الطبى للياقة، والمقابلة الشخصية.

اولوية قبول الطلبة لخريجي العام الحالي، اما خريجي السنوات السابقة يتم قبولهم فى حالة وجود مقاعد شاغرة .

التسجيل فى جامعة فيصل

الدخول على موقع جامعة فيصل عبر هذا الرابط.

ثم النقر على أيقونة، بوابة التعليم عن بُعد .

سوف تظهر لك الصفحة الخاصة بتسجيل الدخول لجامعة الملك فيصل .