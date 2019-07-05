بلاك بورد Blackboard جامعة طيبة وخطوات التسجيل بالجامعة

يعد نظام “بلاك بورد جامعة طيبة” ، نظام تعليمي مميز يهدف الى تنظيم العملية التعليمية، والحفاظ علي كفاءة وجودة التعليم، وذلك ضمن جهود وزارة التعليم السعودي للتطوير التقني، لتحقيق الاستفادة للطالب والمعلم، وإتاحة الوسائل التعليمية والمقرارات الدرسية، والتواصل إلكترونيا على مدار اليوم، ويتفيد من هذا النظام جميع الطلاب المسجلين في التعليم الإلكتروني، فى الجامعة ولا بد ان يكون الالب مستخدم جيد للحاسب الآلي، ونتعرف الآن علي مميزات نظام “البلاك بورد” ، وطريقة التسجيل به.

بلاك بورد جامعة طيبة

تمكين الطلاب امن حضور المحاضرات مباشرةً بطريقة الكترونية .

الاطلاع على المحاضرات في اي وقت يريده الطلاب .

سهولة التواصل بين المعلمين والطلاب .

الارتقاء بمستوي التعليم التقني والتكنولوجي .

توفير الادوات، لمساعدة المعلمين والطلبة في العملية التعليمية .

خطوات التسجيل فى بلاك بورد جامعة طيبة

الدخول علي موقع جامعة طبيبة عبر هذا الرابط .

ستظهر لك صفحة تسجيل الدخول إضغط على كلمة “تسجيل” .

قم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي الاسم الاول واسم العائلة واسم المستخدم .

قم بإدخال البريد الإلكتروني، وسوف يتم إرسال كلمة المرور عليه لتفعيل الحساب .

بعد تفعيل الحساب قم بتسجيل الدخول للاستفادة من الخدمة، ومتابعة المحاضرات بشكل مباشر .

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كلية المجتمع بالمعهد.

كلية العلوم.

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كلية الحقوق.

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