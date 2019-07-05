بلاك بورد Blackboard معهد الادارة تعرف على خطوات التسجيل

يبحث الكثيرون عن “بلاك بورد معهد الادارة” ، الذي يتميز بنظامه الإلكتروني، طبقا للوصول الى اهداف التعليم المتقدم وإدارة الدورات التدريبية، ويعتمد علي الإنترنت، ويقوم بتنظيم العملية التعليمية بين الطلاب والأساتذة وسهولة التواصل فيما بينهم، وقياس جودة التعليم، المتواجدة في المؤسسات التعليمية بالمملكة العربية السعودية، معهد الإدارة من اهم معاهد التنمية الإدارية في العالم العربي، مقره مدينة الرياض وتم إنشاءه في عام 1961 م.

بلاك بورد معهد الادارة

يعتبر معهد الإدارة من اهم المعاهد الخاصة الذي يعتمد علي التدريس بطريقة أكاديمية حديثة، وتقديم البرامج العليا في تخصص القانون علي مستوي الخليج العربي، ويعد من اوائل المؤسسات الاكاديمية، وقد تم إنشاء نظام متطور ومتكامل، الهدف الرئيسي منه هو إضافة الدورات التدريبية والعناصر التعليمية، لكي يستفيد الطلاب، بشكل مباشر مع الاساتذة، وإجراء الاختبارات وقياس درجات التحصيل للطلاب، وإمكانية إستعادة المحاضرات الدراسية في اى مكان وفي اى وقت يناسب الطلاب.

خطوات التسجيل في بلاك بورد معهد الادارة

قم بالدخول علي متجر التطبيقات وحمل تطبيق بلاك بورد .

بعد تحميل التطبيق قم بالبحث عن “معهد الإدارة” وأنقر عليه .

ستظهر لك صفحة قم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي أسم المستخدم، ورقم بطاقة الاحوال المدنية الخاصة بك .

ثم قم بالضغط على كلمة موافق.

سوف تظهر لك صفحة بها المقررات والمعلومات الخاصة بالدراسة .

قم بالضغط على المقررات المطولبة والنقر على اختيار الصفحة الرئيسية ستظهر لك المقررات كاملة .

وبهذه الخطوات السهلة تكون قد اتممت جميع خطوات التسجيل الخاصة ببلاك بورد معهد الإدارة .

طريقة رفع الواجبات على بلاك بورد

سجل دخول على الصفحة الخاصة بك فى بلاك بورد “إدارة التعليم الإلكتروني” عبر هذا الرابط.

ثم قم بإدخال اسم المستخدم والرقم السري الخاص بك، و المقصود بالرقم السري هو رقم السجلك المدني.

ثم انقر على كلمة “تسجيل دخول”.

يتظهر لك صفحة خاصة بجميع المواد المسجلة علي حسابك، قم بإختيار المادة وأضغط عليها .

ستظهر لك قائمة الواجبات والمهام المطلوبة في تلك المادة، أضغط على كلمة “الواجبات” .

ستظهر لك قائمة “التمرين الاول” ، ومكان لحل الواجب، وشرح الواجب الأول .

عند الضغط على قائمة “شرح الواجب الأول” ستظهر لك تفاصيل الواجب المطلوب تنفيذه .

ثم قم بالضغط على إختيار “الواجبات” مرة أخرى علي يمين الصفحة، والنقر على إختيار ضع الواجب الأول هنا .

قم بإرفاق الملفات عن طريق النقر على “استعراض جهاز الكمبيوتر” وقم بتحميل الملف الذى قمت بتنفيذه .

فى الخطوة التالية قم بكتابة اسمك ورقمك الأكاديمي، وبعد الانتهاء من ذلك إضغط على “إرسال” .

وبذلك قد تكون أتممت عملية حل الواجبات وإرسالها علي البلاك بورد بنجاح .

خطوات التسجيل في معهد الإدارة