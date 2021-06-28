بلدي مش مستوانا.. تفاصيل الفيديو المسيئ عن شيرين عبد الوهاب وهاشتاج كلنا شرين يتصدر تويتر

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب التريند ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك عقب انتشار فيديو مسرب رأى البعض أنه مسيئ لها، حيث أن الفيديو منسوب إلى والد زوجها حسام حبيب “حماها”، حيث قال فيه أن هناك تخطيط لزواج حسام حبيب ابنه على شرين عبد الوهاب.

تفاصيل الفيديو عن الفنانة شيرين عبد الوهاب

ووفق الفيديو المسرب فإن السببب في تفكير حسام للزواج على شيرين عبدالوهاب، هو عدم الإنجاب، وأن والدة زوجها “حماتها” لا تحبها، نظراً لأنها من طبقة أخرى غير الطبقة التي تربوا عليهاـ هذا بالإضافة إلى أمور أخرى كما في الصورة التالية عن مضمون الفيديو.

وبعد هذه الأزمة، تعاملت الفنانة شيرين عبد الوهاب معها كسائر أزماتها الماضية، فقامت بإغلاق هاتفها المحمول، كما أغلق حسام حبيب هو الآخر هواتفه، وكذلك والد حسام صاحب الفيديو المسرب.

والد حسام حبيب ينفي صحة الفيديو

وفي أول تعليق لوالد حسام حبيب عن الفيديو المسرب له، نفى جملة وتفصيلاً هذا الفيديو مؤكداً عدم صحته، وأضاف في تصريح للوطن أن من قام بهذا الفعل أناس يريدون خراب البيوت، مؤكداً أن الصوت ليس صوته.

نضال الأحمدية تؤكد صحة فيديو شيرين عبد الوهاب

ومن جهة أخرى أكدت الإعلامية نضال الأحمدية “اللبنانية” صحة الفيديو المنشور، وأضافت أنها من حقها عدم الإفصاح عن مصدر الفيديو، وقالت أن ما دفعها لنشر هذا الفيديو هو الدفاع عن كبيرة مثل شيرين عبد الوهاب.

هاشتاج كلنا شرين يتصدر تويتر

وفور انتشار الفيديو المسرب والمسئ للفنانة شيرين عبد الوهاب، دشن نشطاء على تويتر هاشتاج كلنا شيرين للدفاع عنها.