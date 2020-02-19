بمزايا عديدة..قرض شخصي بدون كفيل من بنك سامبا موافقة سريعة وفترات سداد مريحة

قرض شخصي بدون كفيل من بنك سامبا، البنك الأكثر مرونة في التعامل وتيسير الإجراءات الخاصة بـ التمويل الشخصي للسعوديين والوافدين بالمملكة من أجل مراعاة الأحوال المادية وتحسين المعيشة للمواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على قرض شخصي العاملين في القطاع الحكومي والخاص، ضمن فرص المساعدات المطروحة في السعودية لتخفيف عبء الحياة ومنح دعم مالي.

وفي هذا الصدد أتاحت فرصة التمويل السريع منصة سلفة الإلكترونية التي تمنح القرض في الحال بشكل فوري وذلك من خلال رابط من خلال منصة سلفة الإلكترونية..شروط الحصول على تمويل شخصي سريع دون تحويل الراتب.

فيما خصصت التقديم وطلب القرض بشكل إلكتروني عبر رابط طريقة الحصول على قرض شخصي طارئ من سلفة للتمويل السريع.

قرض شخصي في السعودية

شروط القرض شخصي من بنك سامبا

لا يقل عمر العميل عن 21 عام مع حفظ مستحقات نهاية الخدمة.

لا يقل عمر العميل عن 23 عام بدون حفظ مستحقات نهاية الخدمة.

لا تقل فترة الخدمة في العمل عن سنة واحدة.

مزايا التمويل الشخصي من بنك سامبا

إعطاء القرض بدون كفيل.

تسهيلات في السداد تصل حتى 5 سنوات.

إمكانية التمويل الإضافي بعد سداد 20% من قيمة القرض القائم.

إعفاء من الأقساط في حالة العجز الدائم أو الوفاة لاقدر الله.

تأمين تكافلي مجاني.

بطاقة ائتمانية مجانية طوال فترة سداد القرض.

طريقة الحصول على قرض شخصي من بنك سامبا

المستندات المطلوبة/