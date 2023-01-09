بمناسبة العام الجديد خصومات 50% على الأدوات المنزلية في العثيم بالسعودية

تعددت العروض المقدمة من العثيم على الأدوات المنزلية المتنوعة فتصل نسبة الخصم لأكثر من 50% وقد بدأ العرض للتو من يوم 4 يناير 2023 وقد ينتهي في يوم 10 يناير 2023 ومن خلال مقالنا التالي سنستعرض إليكم مجموعة من المنتجات التي يشتمل العرض عليها.

عروض العثيم على الأدوات المنزلية:

يشتمل العرض على الكثير من المنتجات المتنوعة وفيما يلي أبرز المنتجات:

يحتوي العرض على قدور تيفال سوبر كوك 7 قطع متوفرة بسعر 269 ريال سعودي.

بالإضافة إلى مقلاة جرانيت مستر كوك يتراوح السعر ما بين 38 ريال سعودي حتى 45 ريال سعودي.

كما يشتمل العرض على كاسات مياه زجاج متوفرة بسعر 14.50 ريال سعودي.

بالإضافة إلى قدر ضغط بلاكتسون متوفرة بسعر 89 ريال سعودي.

كما يحتوي العرض على ممسحة مستر هوك متوفرة بسعر 34.95 ريال سعودي.

يحتوي العرض على بطانية فلانيل متوفر متوفرة بسعر 69.95 ريال سعودي.

عروض العثيم في السعودية:

مستلزمات التنظيف والعناية الشخصية من الأمور التي لا يتم الاستغناء عنها نهائيًا وحرصت العثيم على أن توفر عروض قوية على كافة تلك المستلزمات وإليكم تلك العروض:

يحتوي العرض على صابون أومو أوتوماتيك أخضر كيس 7 كيلو جرام متوفرة بسعر 68.95 ريال سعودي.

كما يحتوي العرض على كلير كول سبورت رجالي 400 مل متوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي.

بالإضافة إلى شامبو شولدرز لتجدي حيوية 400 مل متوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي.

كما يحتوي العرض على شامبو شولدرز منعش جديد 400 مل متوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي.

بالإضافة إلى شامبو شولدرز منعش جديد 400 مل متوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي.

كما يحتوي العرض على شامبو شولدرز نظيف وأنيق 1000 مل متوفرة بسعر 29.95 ريال سعودي.