بمناسبة العام الجديد خصومات 50% على الأدوات المنزلية في العثيم بالسعودية

تعددت العروض المقدمة من العثيم على الأدوات المنزلية المتنوعة فتصل نسبة الخصم لأكثر من 50% وقد بدأ العرض للتو من يوم 4 يناير 2023 وقد ينتهي في يوم 10 يناير 2023 ومن خلال مقالنا التالي سنستعرض إليكم مجموعة من المنتجات التي يشتمل العرض عليها.
عروض العثيم على الأدوات المنزلية:
يشتمل العرض على الكثير من المنتجات المتنوعة وفيما يلي أبرز المنتجات:
- يحتوي العرض على قدور تيفال سوبر كوك 7 قطع متوفرة بسعر 269 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى مقلاة جرانيت مستر كوك يتراوح السعر ما بين 38 ريال سعودي حتى 45 ريال سعودي.
- كما يشتمل العرض على كاسات مياه زجاج متوفرة بسعر 14.50 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى قدر ضغط بلاكتسون متوفرة بسعر 89 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على ممسحة مستر هوك متوفرة بسعر 34.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض على بطانية فلانيل متوفر متوفرة بسعر 69.95 ريال سعودي.
عروض العثيم في السعودية:
مستلزمات التنظيف والعناية الشخصية من الأمور التي لا يتم الاستغناء عنها نهائيًا وحرصت العثيم على أن توفر عروض قوية على كافة تلك المستلزمات وإليكم تلك العروض:
- يحتوي العرض على صابون أومو أوتوماتيك أخضر كيس 7 كيلو جرام متوفرة بسعر 68.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على كلير كول سبورت رجالي 400 مل متوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى شامبو شولدرز لتجدي حيوية 400 مل متوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على شامبو شولدرز منعش جديد 400 مل متوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى شامبو شولدرز منعش جديد 400 مل متوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على شامبو شولدرز نظيف وأنيق 1000 مل متوفرة بسعر 29.95 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى كومفورت منعم أقمشة 3 لتر متوفرة بسعر 17.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على شامبو هيريال صبار ومانجو 400 مل متوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى صابون فيري بلس ليمون متوفر بسعر 15.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على فوط صحية ألويز كبير بالأجنحة 72 حبة متوفرة بسعر 29.95 ريال سعودي.