بمناسبة عيد الأضحى تعرف على سعر أغلى خروف في العالم

231 الف جنيه استرليني هو السعر الذي تم دفعه ثمناً لخروف في مزاد علني تم سنة 2009 ميلادياً، والذي قام بشرائه ودفع فيه هذا المبلغ هو مزارع أسكتلندي اسمة (جراهام موريسون)، حالة من الدهشة أصابت كل الحضور في ذلك المزاد، وعندما طرحت وسائل الإعلام سؤال علي (جراهام موريسون) متسائلين لماذا دفعت هذا المبلغ الكبير ثمناً للخروف أجاب بأن حالة الخروف الصحية جيدة جداً وانة أيضاً غني باللحم الصاني بالإضافة أنه سوف يستثمرون في التكاثر مع الأغنام الأُخري لانة يعتبر من السلالات النادرة وبهذا يستطيع أن يحقق كثيراً من الأرباح.

ترتبط الأضحية بموسم الحج وعيد الأضحى عند المسلمين بشعائر وطقوس متعددة، وبعض أنواع الخراف تقدر قيمتها بمبالغ كبيرة لا يمكن تخيلها، ولها أسماء وأصبحت علامة تجارية في سوق الخراف، وهي تتميز عن غيرها، ويتم بيعها في مزادات ويحرص الأثرياء على حضورها وشراء الخراف ذات السلالات النادرة.

(الصافي ولد البوابة) هو أسم خروف يعود لسلالة عريقة، قد تم بيعه في مزاد أُقيم في مكة عام 2014 بمبلغ 400 الف ريال، اشتراه المواطن السعودي (عبداللة عبيد العصيمي) وقد بدأ المزاد ب 100 الف ريال، والذي يقوم بتربية هذه الخراف يهتم بنسبها ومعرفة آبائها وأمهاتها في من الخراف لأن هذا يزيد من سعرها غي ظل مراقبين يعرفون جيداً نسب هذة الخراف والعمر والطول والمقاس وجميع مواصفاتها.

وفي عام 2013 تمت صفقة شراء مواطن كويتي (يعمل في تجارة الأغنام بين الكويت والسعودية) خروف بقيمة مليون ريال سعودي وكان ذلك في مكان يسمى (حفر الباطن) في شرق السعودية.

وقال أحد مربي الأغنام النادرة ان كل مالك من ملاك الأغنام النادرة وسم خاص بة وتطعيمات أيضاً خاصة بها، وقال إن أقل سعر لها لا يقل عن 5000 ريال.