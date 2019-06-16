بمناسبة يوم الأب العالمي عروض بنده الجديدة لمدة 48 ساعة فقط

اعتادت عروض بنده على مدار الفترة الأخيرة مشاركة المواطنين السعوديين كل المناسبات والأعياد سواء المحلية أو العالمية، وهذا ما اتضح من تخفيضات هذا الأسبوع والذي جعلته تحت شعار “أجمل لحظات الصيف”، وعرضت فيه العديد من المنتجات الخاصة بالرحلات الصيفية والمصايف ومستلزمات الشواطىء وبأسعار رائعة، وما زالت هذه الخصومات مستمرة، حيث بدأت من يوم الخميس الماضي وتنتهي الأربعاء القادم الموافق 19 يونيو، 16 شوال 1440 هجرية.

عروض بنده بمناسبة يوم الأب العالمي

واستمرار من أسواق بنده في مشاركة السعوديين احتفالاتهم فقد طرحت عروض أمس السبت، وأكدت أنها مستمرة لمدة 48 ساعة فقط وتنتهي يوم الاثنين المقبل أو حتى نفاذ الكميات، وقد جاءت تلك العروض ممثلة في تخفيضات على سعر الكيك بطعم الفانيلا أو الشيكولاتة، والتي يتم تقديمها في حجم 26 سم، هذا وقد شهد ذلك العرض بعض التعليقات التي حملت دعابات من السعوديين وخاصة الرجال، حيث علق أحدهم عليه قائلاً : “تحتفلون بعيد الأب بطرح منتجات هو من يدفع سعرها أيضًا”.

هذا ويمكنكم متابعة بقية العروض التي بدأت في نهاية الأسبوع الماضي، وتنتهي في يوم الأربعاء المقبل، أي لمدة 7 أيام كاملة والمُجمعة في ملف واحد من خلال هذا الموضوع.

عروض بنده لهذا الأسبوع من الخميس 13 إلى الأربعاء 19 يونيو