بميزانية مليارية.. تفاصيل مشروع مكة الجديد واجهة المسار

يعرف مشروع مكة الجديد واجهة مسار على أنه أهم وأبرز المشاريع التي تم إعدادها ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ لما له من أهداف على رأسها تحسين جودة حياة السعوديين، بالإضافة إلى تقديم الخدمة إلى أهل مكة المكرمة، والقادمين إلى البلاد لزيارة بيت الله الحرام.

تفاصيل مشروع مكة الحديدة واجهة مسار

باعتبار أن مشروع مكة الجديد واجهة مسار أهم المعالم النموذجية في مكة المكرمة؛ لذلك يتزايد البحث عنه لمعرفة تفاصيله وإلى أين وصلت مراحل تطبيقه، فشلك المشروع جعل مكة واجهة عصرية متعددة الإمكانات والمميزات ومعلماً حضارياً.

ما يميز واجهة مسار عن المشروعات الأخرى الخاصة بالتطوير العقاري هو تصميم وتنفيذ بنية متكاملة تنموية تعتمد على تحويلها إلى الحركة العصرية الشاملة.

‏وتتضمن واجهة المسار بيئة استثمارية وتطويرية تصل إلى كافة المناطق المحيطة بالحرم المكي الشريف؛ على أن تخدم سكان مكة وضيوفها من خلال عدة طرق أهمها تسهيل وصولهم إلى الحرم ما يساهم في زيادة أعداد الحجاج إلى 30 مليوناً وفقا للرؤية التطويرية المتوقع تنفيذها في عام 2030.

فكرة مشروع واجهة مسار

جاءت فكرة مشروع واجهة مسار بهدف تطوير الجهة الغربية من مكة بإنشاء عددا من المباني والمرافق السكنية والترفيهية والخدمية والتعليمية على جانبي مسار؛ وذلك حتى تتحسن جودة الخدمات المقدمة إلى السعوديين وحياتهم بتسهيل ربط الطرق والشوارع الرئيسية.

موقع مشروع مسار

يتفذ مشروع واجهة مسار في مكة تحت شعار “إليك مكة”، ويتم تطبيقه خلال الوقت الحالي على مسافة 550 متر من المسجد الحرام، في الجهة الغربية من مكة المكرمة، ويمتد من أول الطريق الدائري الثالث في مدخل طريق مكة – جدة السريع غرباً طولا، ويشمل المنطقة المركزية من مكة إلى الحدود مع جبل عمر في الشرق.

مواصفات مشروع واجهة مسار

للمشروع عدة مواصفات ومميزات التي تجعله أهم وأبرز المخططات في رؤية المملكة 2030، المنوطة بتحقيق التطوير والتنمية في مختلف مجالات الحياة، والتي تتعدد كالتالي:

طول واجهة مسار 3650 متراً

عرض المشروع 320 متراً

يربط بين الطرق الدائرية بالشوارع الرئيسية

مساحته 1.25 مليون متر مربع

عدد الوحدات والشقق الفندقية بالمشروع 40.000 وحدة

عدد الوحدات السكنية 10.000 وحدة

تنفيذ محطتي مترو تصل مناطق الحرم المكي الشريف وباقي أجزاء مكة ببعضها

وتمتاز البنية التحتية بالمشروع بالتالي:

محطات قطارات مترو

الجسور والأنفاق

وسائل النقل الحديثة

المسطحات الخضراء

أبراج ذكية للاتصالات والشبكات

التبريد المركزي

أنظمة تصريف مياه الأمطار

مواقف السيارات

أنظمة مكافحة الحرائق

أنظمة الري

أنظمة التخلص من النفايات

بناء أنفاق للكهرباء

أنظمة الصرف الصحي

الطاقة الاستيعابية لمشروع واجهة المسار

استيعاب 60% من المركبات القادمة إلى مكة المكرمة

استيعاب 90 ألف زائر في الساعة

استيعاب 5 ملايين مُستخدم لشبكة المواصلات في أوقات الذروة

وخصصت المملكة العربية السعودية ميزانية تقدر بـ 100 مليار ريال لتنفيذ مشروع مكة الجديد واجهة مسار