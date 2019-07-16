بنك التسليف: أليه الحصول علي قرض بمبلغ 60 ألف، وماهي متطلبات القرض

الحصول علي قرض بمبلغ 60 ألف من بنك التسليف، متطلبات قرض الستون ألف من بنك التسليف، كيف أخذ قرض بمبلغ 60 ألف ريال من بنك التسليف، يهدف بنك التسليف إلي مساندة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، حيث يعتبر الراتب 10 ألف ريال هو الحد الأقصى لحصول الفرد علي أحدي قروض بنك التسليف، ويعد القرض بمبلغ 60 ألف هو مطالب العديد من المتقدمين للحصول علي قرض التسليف .

كيف أحصل علي قرض بمبلغ 60 ألف ريال من بنك التسليف؟

للحصول علي قرض بمبلغ الستون ألف ريال قم بالإطلاع علي شروط الحصول علي قرض بمبلغ 60 ألف ريال، حيث يجب أن تكون مستوفي للشروط أولاَ، ويتم تحديد مبلغ القرض وفقا للقدرة المالية حيث قسم البنك الحاصلين علي قروضه إلي ثمان شرائح وكانت الشريحة الأولي تحصل علي 18 ألف ريال بقسط 300 ريال شهريا لمدة 5 سنوات، بينما كانت الشريحة الأخيرة الحاصلة علي مبلغ 60 ألف تدفع ألف ريال شهريا كقسط للبنك لمدة 5 سنوات ، وتم تطبيق النظام علي جميع قروض البنك والتي يمكنك التطلع علي شروطه جيدا قبل التقديم:

متطلبات الحصول علي قرض أو تمويل من بنك التسليف 1440