بنك التسليف استخراج سيارة الشروط المطلوبة للتقديم على قرض تمويل الأجرة والنقل

وفق الأهداف التي تعمل من اجلها بنك التسليف والادخار وهي دعم الأسر والأفراد لدعم مشاريع صغيرة تنموية تعمل على رفعة المستوى المعيشي من خلال العمل على سيارات بنظام التطبيقات للعمل عليها بنظام الأجرة والنقل الجماعي كحافلات المدارس وقد وضع بنك التسليف شرط أساسي ضمن قائمة الشروط ل بنك التسليف استخراج سيارة، أن يقوم الحاصل على القرض بالعمل عليها بنفسه لسد احتياج الأسرة أو كعمل مستقل يقوم به ليتكسب منه عيشه؛ ليس قرض السيارة فحسب بل هناك العديد من القروض الشخصية من بنك التنمية الاجتماعي فهناك قرض الزواج من بنك التسليف وأيضاً قرض الأسرة من بنك التسليف وقرض ال 60 ألف ريال أو قرض أهل من بنك التسليف.







بنك التسليف استخراج سيارة

من خلال خطوات بسيطة يمكنك الحصول على قرض تمويل السيارة بنظام تطبيقات الهاتف المحمول وبالترتيب، أولاً الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعي اختيار قرض تمويل الأجرة والنقل ومن خلال رابط التسجيل للقرض المتاح قم بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة ثم قم بالضغط على الموافقة على الشروط المطلوبة ومن ثم اتمم التسجيل.







شروط الحصول على قرض السيارة

تلغى الطلبات التي لا يتقدم أصحابها لمتابعتها واستكمال إجراءاتها بعد مرور شهر واحد من تاريخ إبلاغهم بمراجعة البنك بأية وسيلة متاحة. يحق للبنك الحصول على معلومات ائتمانية عن طالب التمويل . يحق للبنك حجز السيارة ومطالبة العميل بكامل مبلغ التمويل المصروف له عند إخلال المستفيد بأي من الشروط الواردة في عقد التمويل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر (توقفه عن العمل، عدم سداد الأقساط المستحقة أو التأخر في سدادها، تسليمه المركبة للغير لقيادتها أو العمل عليها، استخدام المركبة في غير ما خصصت له). لا يعتبر البنك مسئولاً مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن أية مخالفات مرورية أو جنائية أو غيرها، كما لا يعتبر مشاركاً في أية مسؤولية تجاه السائق أو المركبة أو الغير عند حصول أي حادث، وعلى المستفيد الالتزام ببنود عقد ووثيقة التأمين كما لا يعتبر البنك مسؤولاً عن أية مطالبات أو تعويضات بسبب عدم تجديد وثيقة التأمين . لا يتم إخلاء طرف أي مستفيد قام بسداد كامل رصيد التمويل حتى يحضر ما يثبت نقل ملكية المركبة. للبنك الحق في منح تمويل منتج آخر من منتجات مسار الأجرة والنقل لأي مستفيد سدد كامل رصيد تمويله السابق بانتظام أو من تلفت مركبته بموجب ما يثبت تلفها أو عدم صلاحيتها للعمل حسب ما يراه البنك وذلك بعد سداد كامل رصيد التمويل.

متطلبات التقديم لقرض السيارة

صورة من الهوية الوطنية.

العنوان الوطني.

رقم الأيبان الشخصي.

رقم الجوال المسجل في أبشر.