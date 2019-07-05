بنك التسليف: الاستعلام عن الأقساط المسددة، من هم الفئات الجديدة المستحقة للقروض

الاستعلام عن الأقساط المسددة لبنك التنمية الاجتماعية، الاستعلام عن الأقساط المتبقية من قرض بنك التسليف، الفئات المستحقة للحصول علي قروض بنك التسليف، يبحث بعض مستفيدي قروض بنك التسليف عن خدمة الاستعلام عن الأقساط المسددة وذلك لإن بعض الجهات التي يعمل بها بعض المستفيدين تقوم بخصم بعض الأقساط، لذلك عند استعلمك كمستفيد من القسط المسدد يمكنك التأكد هل قسط القرض تم خصمه من قبل جهة العمل إم لم يخصم .

الاستعلام عن الأقساط المسددة أو المخصومة من بنك التسليف

إذا كنت ترغب في الاستفادة من خدمات بنك التسليف والتي تشمل خدمات الاستعلام المختلفة مثل خدمة الاستعلام عن الأقساط القروض المسددة ، أو حتي ترغب في الحصول علي أي قرض مثل الحصول علي قرض الضمان الاجتماعي بالخطوات، فقط فم بتسجيل دخول حسابي من خلال موقع بنك التسليف الإلكتروني .

الفئات المستفيدة من قروض بنك التسليف