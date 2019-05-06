بنك التسليف :خدمة الإطلاع علي بياناتي ١٤٤٠ ، رابط وطريقة تفعيل خدمة بياناتي

يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمة بياناتي ، وذلك من أجل مساعدة عملاءه في الإطلاع علي البيانات الخاصة بهم في بنك من خلال الموقع الرسمي للبنك ، ولكن يتم تفعيل تلك الخاصية للعميل بعدد شروط و أولها هو عمل تفويض لبنك التسليف بالاطلاع علي البيانات الخاصة بك علي موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية .

طريقة تفعيل خدمة بياناتي من بنك التسليف 1440

قم بالدخول إلي حسابك علي موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية .

ادخل أي من رقم الهوية أو اسم المستخدم الخاصين بك في نظام أبشر وادخل رقم المرور للدخول إلي حسابك .

ادخل رمز التحقق الذي سيتم إرساله لك علي رقم هاتف المحمول .

قم باختيار خدمة الأحوال المدنية ثم اختر خدمة بياناتي .

حدد القطاع .

أنقر علي كلمة قبول بعد ذلك .

أخر خطوة قم بتأكيد عملية التفويض لبنك التسليف .

تأتي تلك الخدمة ضمن الخدمات بنك التنمية الاجتماعي ، تسهيلاَ علي المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية من الاستعلام عن البيانات الخاصة بهم .