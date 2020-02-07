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بنك التسليف..خطوات الاستعلام عن الاقساط المتبقية من خلال بنك التنمية الاجتماعية

بواسطة نانسي نبيل
طريقة استعلام باقي اقساط بنك التسليف

يتيح بنك التسليف المعروف بـ بنك التنمية الاجتماعية الاستعلام عن باقي أقساط القرض إلكترونياً، فيما يوفر عدة قروض للمواطنين من أجل المساعدة على سد احتياجاتهم أو عمل مشروع للربح منه أو قرض الزواج وقرض الأسرة..وغيرها من أجل تيسير الأحوال والعيش بشكل أفضل لمواكبة الغلاء المعيشي، لذلك وفر بنك التسليف عدة قروض مختلفة منها :-

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الاستعلام عن الاقساط المتبقية من قرض بنك التسليف

يمكنك الاستعلام عن بقية أقساط القرض من أجل معرفة تاريخ السداد وعدد الأقساط من خلال موقع البنك بالخطوات التالية:-

  • الدخول عبر الرابط  بنك التنمية الاجتماعية.
  • ثم أدخل رقم الهوية الوطنية، ومنها اضغط على كلمة موافق.
  • بعدها سوف تدخل على حسابك الشخصي.
  • ومنها حدد خدمات القروض.
  • سوف تفتح أمامك نافذة بها عدة بيانات التي تتضمن المعلومات الأساسية، الاسم، القرض المطلوب، رقم الهوية ورقم الجوال.
  • أسفل هذه الصفحة معلومات عن الاقساط بالمدفوعات والتي تشمل (مبلغ القرض، مجموع المبالغ المدفوعة، قيمة القسط، قيمة الأقساط المتبقية، قيمة الأقساط المتأخرة).
  • في حالة الرغبة في طباعة كشف اضغط على زر طباعة أسفل الصفحة.

جدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يتيح مجموعة خدمات إلكترونية منها استعلام اعفاء بنك التسليف الجديدة  برقم الهوية وكيفية تقديم طلب الاعفاء.


نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

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