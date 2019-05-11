بنك التسليف : خطوات التقديم علي قرض الأسرة من خدمات التمويل الاجتماعي ،وما المستندات وشروط الحصول علي القرض

خطوات التقديم علي قرض الأسرة ، يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمة التمويل الاجتماعي للأفراد علي هيئة العديد من القروض كقرض الأسرة ، الزواج ، كنف ، العقاري ،أهل ، نشرح من خلال هذا المقال طريقة الحصول علي قرض بنك التسليف، لكن قبل قم أولاَ بالتعرف علي شروط الحصول علي قرض الأسرة من بنك التنمية 1440 ، بعد ذلك راجع باقي المقال للتعرف علي طريقة الحصول علي القرض .

خطوات الحصول علي قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

قم بتسجيل دخولك علي موقع البنك ثم انتقل إلي خدمة التقديم الإلكتروني علي التمويل الاجتماعي .

بعد الدخول علي حسابك قم بإكمال عملية التسجيل الجديد : حيث سيطلب منك كل من رقم الهوية ، تاريخ الميلاد ، مكن إصدار الهوية ، أدخال الرمز المكتوب ثم اضغط موافق.

ستظهر لك صفحة تخيرك بين القروض الاجتماعية ، المسارات ، برامج الخرجين ، قم بالضغط علي القروض الاجتماعية واختر قرض الأسرة .

سيتم نقلك إلي صفحة تطلب منك بعض البيانات الخاص بك التي يجب إدخالها بشكل دقيق حتي تستكمل خطوات الحصول علي القرض .

بعد إدخال البيانات ستضغط علامة صح إمام جملة التعهد بأن تلك البيانات صحيحة ثم اضغط حفظ .

أخيراَ قم بإدخال رقم الهوية الخاص بدفع أقساط القرض التي قدمت عليه ، وهكذا فقد تم إكمال طلبك بنجاح .

المستندات المطلوبة للحصول علي قرض بنك التسليف

بعد استكملك خطوات السابقة و تمكنت من الحصول علي القرض المطلوب ، يمكنك متابعة تفاصيل القرض الخاص بك و الأقساط المتبقية من خلال خدمة الاستعلام عن قرض الأسرة من بنك التسليف ، إما عن المستندات المطلوبة للحصول علي القرض فهي كالآتي :