بنك التسليف : خطوات التقديم علي قرض الأسرة من خدمات التمويل الاجتماعي ،وما المستندات وشروط الحصول علي القرض

خطوات التقديم علي قرض الأسرة ، يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمة التمويل الاجتماعي للأفراد علي هيئة العديد من القروض كقرض الأسرة ، الزواج ، كنف ، العقاري ،أهل ، نشرح من خلال هذا المقال طريقة الحصول علي قرض بنك التسليف، لكن قبل قم أولاَ بالتعرف علي شروط الحصول علي قرض الأسرة من بنك التنمية 1440 ، بعد ذلك راجع باقي المقال للتعرف علي طريقة الحصول علي القرض .
خطوات الحصول علي قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية
- قم بتسجيل دخولك علي موقع البنك ثم انتقل إلي خدمة التقديم الإلكتروني علي التمويل الاجتماعي .
- بعد الدخول علي حسابك قم بإكمال عملية التسجيل الجديد : حيث سيطلب منك كل من رقم الهوية ، تاريخ الميلاد ، مكن إصدار الهوية ، أدخال الرمز المكتوب ثم اضغط موافق.
- ستظهر لك صفحة تخيرك بين القروض الاجتماعية ، المسارات ، برامج الخرجين ، قم بالضغط علي القروض الاجتماعية واختر قرض الأسرة .
- سيتم نقلك إلي صفحة تطلب منك بعض البيانات الخاص بك التي يجب إدخالها بشكل دقيق حتي تستكمل خطوات الحصول علي القرض .
- بعد إدخال البيانات ستضغط علامة صح إمام جملة التعهد بأن تلك البيانات صحيحة ثم اضغط حفظ .
- أخيراَ قم بإدخال رقم الهوية الخاص بدفع أقساط القرض التي قدمت عليه ، وهكذا فقد تم إكمال طلبك بنجاح .
المستندات المطلوبة للحصول علي قرض بنك التسليف
بعد استكملك خطوات السابقة و تمكنت من الحصول علي القرض المطلوب ، يمكنك متابعة تفاصيل القرض الخاص بك و الأقساط المتبقية من خلال خدمة الاستعلام عن قرض الأسرة من بنك التسليف ، إما عن المستندات المطلوبة للحصول علي القرض فهي كالآتي :
- رقم الهوية الوطنية .
- رقم حساب الآبيان .
- العنوان .
- رقم الجوال المسجل علي أبشر .
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