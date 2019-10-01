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بنك التسليف سيارات: شروط وكيفية الحصول علي قرض سيارة 2019

بواسطة سارة شلبي 0

بنك التسليف قرض السيارات ، يقدم بنك التسليف والادخار باقة من خدمات التمويل الاجتماعي التي تسعي لتقديم المساعدة للمجتمع السعودي خاصة لذوي الدخل المحدود، وتتنوع الخدمات التمويلية من البنك بين خدمات علي مستوي الفرد وعلي مستوي الأعمال، كما خصص البنك خصية جديدة تساعدك علي اختيار التمويل المناسب لك وذلك من خلال نموذج مخصص يتم تزويده ببعض البيانات التي تخصك.



شروط قرض بنك التسليف

نخصص حديثنا عن شروط قرض السيارات من بنك التسليف، ولكن إذا كنت بحاجة لأحدي القروض الأخري يمكنك الإطلاع علي الشروط الآتية:



شروط الحصول علي قرض سيارة من بنك التنمية الاجتماعية

  • أن يكون المتقدم صاحب جنسية سعودية.
  • أن يكون المتقدم لديه ما يفيد من مؤهل أو خبرة بمجال السواقة.
  • أن يكون الحد الأدنى للمتقدم 21 عام.
  • أن يكون متفرغ لعمل علي السيارة وأن يكون هو مزاول العمل بنفسه.

كيفية الحصول علي قرض سيارة



يتم التقديم علي القرض علي ثلاث خطوات:

  1. أولا يتم التقديم إلكترونيا عن طريق تعبئة النموذج الطلب.
  2. إجراء المقابلة الشخصية.
  3. وأخيرا اعتماد الطلب.

 



سارة شلبي

    سارة خريجة تجارة انجلش، هوايتي المفضلة هي الكتابة والسفر، أعمل بمجال التدوين والكتابة علي المواقع الإلكترونية لتقديم الإفادة والنفع للجميع

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