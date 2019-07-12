بنك التسليف: شروط الحصول علي قرض بمبلغ 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية

شروط الحصول علي قرض أهل بمبلغ 60 ألف ريال، كيف أخذ قرض 60 ألف من بنك التنمية الاجتماعية، يهتم العديد من المواطنين السعوديين بالخدمات الإلكترونية المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، وذلك لأن البنك يقدم العديد من الخدمات المختلفة التي تساهم في الراحة المعيشية للفرد، كما تتسم قروض المقدم من بنك التسليف للعملاء بأنها قروض أسمية أي لا يوجد لها أي فوائد فيعتبر القرض بمثابة السلف وليس نظام القروض المتعارف عليه في البنوك الأخري والذي يتسم بالخضوع إلي نظام الفائدة.

شروط الحصول علي قرض بمبلغ 60 ألف من بنك التنمية الاجتماعية

خصص بنك التسليف أو ما يطلق عليه الآن بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من القروض وكل منها يختص بمزايا عن الأخري، فهناك قرض المخصص للضمن الاجتماعي، قرض الأسرة، قرض الترميم، قرض كنف ، ومن خلال المقالات التالية يمكنك التعرف غلي شروط وكافة تفاصيل كل قرض من قروض بنك التسليف علي حدي وهما كالاتي:

كيف أحصل علي قرض بمبلغ 60 ألف ريال بلا فوائد من بنك التسليف؟

تتيح مبادرة أو قرض أهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية الحصول علي قرض بمبلغ 60 ألف ريال لمدة خمس سنوات دون فوائد ، يمكنك الحصول علي القرض عن طريق دخول حسابي بنك التسليف، ثم اختر منتجات تمويل الأفراد من الخدمات الإلكتروني وقم بإرفاق المتطلبات المطلوبة للحصول علي القرض ثم اضغط علي كلمة طلب.

لاستكمال متطلبات القرض التي يطلبها البنك للحصول علي قرض، قم بفحص النماذج الجديدة المعتدة بها للحصول علي قرض بنك التسليف، للتعرف علي النموذج المطلوب علي حسب القرض المطلوب.