بنك التسليف: شروط الحصول علي قرض سيارة بجميع أنواعها

شروط الحصول علي قرض سيارة من بنك التسليف، الحصول علي سيارة أجرة من بنك التسليف، التقديم علي قرض سيارة من بنك التسليف، يهدف بنك التسليف من إعطاء قروض للسيارات بأنواعه إلي تقديم تمويل له قيمة تطبيقية لكل من المشاريع الصغيرة والناشئة، كما يهدف إلي تقديم السيارات لمزاولة نشاط سيارات الأجرة للمجتمع السعودي للشخص الحاصل علي السيارة بأنفسه ولحسابه الخاص، ويعتبر القرض هو قرض يساهم في حل مشكلة البطالة في المملكة حيث أنه يمكن للعاطلين عن العمل الحصول علي القرض.

شروط قروض بنك التسليف للأفراد

شروط الحصول علي قرض السيارة من بنك التسليف 1440