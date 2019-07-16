بنك التسليف: شروط الحصول علي قرض سيارة بجميع أنواعها

شروط الحصول علي قرض سيارة من بنك التسليف، الحصول علي سيارة أجرة من بنك التسليف، التقديم علي قرض سيارة من بنك التسليف، يهدف بنك التسليف من إعطاء قروض للسيارات بأنواعه إلي تقديم تمويل له قيمة تطبيقية لكل من المشاريع الصغيرة والناشئة، كما يهدف إلي تقديم السيارات لمزاولة نشاط سيارات الأجرة للمجتمع السعودي للشخص الحاصل علي السيارة بأنفسه ولحسابه الخاص، ويعتبر القرض هو قرض يساهم في حل مشكلة البطالة في المملكة حيث أنه يمكن للعاطلين عن العمل الحصول علي القرض.
شروط قروض بنك التسليف للأفراد
- شروط قرض الضمان الاجتماعي.
- شروط الحصول علي قرض بمبلغ 60 ألف من بنك التسليف.
- شروط الحصول علي قرض الأسرة.
- شروط قرض الزواج.
- شروط الحصول علي قرض المطلقات 1440 .
- شروط قرض التسليف للمتقاعدين.
شروط الحصول علي قرض السيارة من بنك التسليف 1440
- أن يكون طالب القرض صاحب جنسية سعودية.
- أن يتراوح عمر المتقدم فيما بين 25 و 60 عام لسيارات الأجرة العامة، ويتراوح بين 25 و 55 لسيارات الأجرة الخاصة.
- أن يتراوح عمر المتقدم بين الثلاثون والخمسون في حالة قرض سيارة أجرة للنقل المدرسي.
- أن يكون المتقدم علي الطلب من سيمارس العمل علي السيارة.
- أن تكون القدرة المالية للمتقدم تسمح بحصوله علي القرض.
- أن يقدم المتقدم للبنك ما يثبت اجتيازه لدورة التطبيقات للشركات الخاصة بتوظيف عمالة بسياراتهم.
التعليقات
اوكي انا منطبقه الشروط وباقي الطلب معلق. لا سيارة ولا افادة يعني من الاخر البنك يقدم دعم السيارة او باقي السيارة بالمصنع