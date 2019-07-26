بنك التسليف | شروط بنك التسليف الجديدة 1440

أعلن “بنك التنمية الاجتماعية” عن الشروط اللازمة للحصول على خدمات وقروض “بنك التسليف” بالمملكة العربية السعودية، الذي يقدم العديد من القروض لمساعدة المواطنين بهدف نشر ثقافة العمل الحر، وتحقيق الاستقرار المالي للأفراد والاسر من خلال تقديم مجموعة قروض ميسرة، ومن هذه القروض قرض كنف المخصص للأرامل والمطلقات وقرض الزواج وقرض الترميم وقرض الأسرة، ولكل متابعى موقع “كلمة” يمكنكم من خلال هذا الموضوع معرفة الشروط اللازمة للاستفادة من خدمات بنك التسليف .

بنك التنمية الاجتماعية

يعمل “بنك التنمية الاجتماعية” على تقديم العديد من الخدمات لمساعدة المواطنين بالمملكة العربية السعودية على تحسين الظروف المعيشية وذلك من خلال تقديم مجموعة من القروض، ومنها قرض كنف المقدم للأرامل والمطلقات وقرض الزواج وقرض الترميم وقرض الاسرة، ولكل قرض شروطه اللازمه للحصول عليه، وتقديم العديد من الخدمات الأخرى مثل اعفاء بنك التسليف من خلال رقم الهوية، ووجود خدمة حسابي التي تعمل على تقديم المعلومات الخاصة بالمسفيدين ومتابعة البيانات بطريقة إلكترونية .

بنك التسليف

يقدم “بنك التنمية الإجتماعية” او ما يعرف بـ “بنك التسليف والادخار السعودي” العديد من الخدمات للمقيمين والمواطنين بالمملكة العربية السعودي، من خلال برامج التمويل المختلفة والميسرة، بطريقة إلكترونية مع تقديم أنظمة تمويل ويعمل البنك على تسجيع فكرة الإستقرار المالى وبناء مجتمع متقدم منتج، ويعمل على دعم الشركات والمؤسسات، مع نشر ثقافة العمل الحر .

شروط بنك التسليف



هناك شروط أساسية للحصول على قرض بنك التسليف وهي كالتالي :