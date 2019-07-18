بنك التسليف: شروط تمويل المشروعات متناهيه الصغر،ومتطلبات الحصول علي القرض 1440

شروط تمويل المشروعات متناهية الصغر بنك التسليف، متطلبات الحصول علي قرض تمويل المشروعات متناهية الصغر 1440، يدعم بنك التنمية الاجتماعي كل من المشاريع الصغيرة أو متناهية الصغر ضمن خدمات دعم البنك للأعمال، ويتمثل دعم البنك للأعمال علي هيئة التمويل والقروض التالية: تمويل الأجرة ونقل ( يمكنك الإطلاع علي شروط الحصول علي قرض السيارة الأجرة عبر التطبيقات من بنك التسليف)، تمويل المشاريع الناشئة، تمويل الخريجين، تمويل كل من مشاريع الاختراع وغيرهم، كما يدعم البنك تمويل القروض الشخصية مثل كل من: قرض الأسرة وشروطه، شروط الحصول علي قرض تمويله 60 ألف ريال، قرض الزواج والفرق بين الموظف الحكومي والخاص في الدعم .
شروط الحصول علي تمويل لدعم المشروعات متناهية الصغر من بنك التسليف 1440
- يجب علي المتقدمين من الذكور أن يكون لديه الجنسية السعودية، وبالنسبة للسيدات أن تكون لديها الجنسية أو لديها أبناء سعوديين أو أن تكون زوجة وأرملة أو مطلقة من رجل سعودي.
- يجب أن يتراوح عمر المتقدم من عمر الثماني عشر وحتي الخامسة والستون .
- أن يكون المتقدم بالطلب هو نفسه مزاول نشاط المشروع.
- أن يكون المتقدم ليس متورطا بقروض آخري للغرض التجاري.
- أن يكون المشروع الأول للمتقدم.
- ألا يتجاوز دخل المتقدم خمسة ألاف ريال.
متطلبات التقديم علي قرض مشروع من بنك التسليف
لتقديم علي قرض مشروع من بنك التسليف قم بالاتصال بأحدي جهات العمل المتعاونة من الأرقام التالية:
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