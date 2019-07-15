بنك التسليف: شروط قروض بنك التسليف للمتقاعدين من الرجال والنساء 1440

شروط قروض بنك التسليف للمتقاعدين 1440، يهتم بنك التنمية الاجتماعية أو ما كان يعرف سابقا بإسم بنك التسليف والادخار بتوفير سبل الراحة لجميع عملائه والمجتمع السعودي ككل، لذلك وفر البنك العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهيل علي المواطن السعودي معيشته ، يمكنك أكتشف أحدث خدمات وقروض البنك من خلال تسجيل دخول حسابي بنك التسليف، نختص بالموضوع اليوم عن قروض بنك التسليف للمتقاعدين من النساء و الرجال، حيث أن هناك بعض القروض المتاحة للمتقاعدات من النساء والرجال علي حد سواء.

شروط قروض بنك التسليف للمتقاعدين 1440

يوفر بنك التسليف العديد من القروض للمتقاعدين للرجال والنساء حيث يقدم البنك للمتفاعدين كل من قرض الأسرة ( يمكنك الإطلاع علي شروط الحصول علي قرض الأسرة من خلال الرابط المرفق)، فرض آهل (يمكنك الإطلاع علي شروط الحصول علي قرض يصل إلي 60 ألف للمتقاعدين من بنك التسليف )، كما يمكن للمتقاعدين الحصول علي القرض العقاري المقدم من البنك.

متطلبات الحصول علي قرض بنك التسليف للمتقاعدين