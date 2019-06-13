بنك التسليف قرض الزواج : رابط وطريقة التقديم على قرض زواج من بنك التنمية الاجتماعية

يتيح بنك التنمية الاجتماعية في المملكة خدمة الحصول على بنك التسليف قرض الزواج، وهو أحد قروض بنك التسليف الاجتماعية التي يوفرها البنك للكثير من العملاء أو المتقدمين على القرض، وكان البنك أعلن في أكثر من مناسبة أن مستفيدي بنك التسليف للزواج هو الفئات الأقل دخلاً، من بينهم موظفي الجهات الحكومية، المتقاعدين، وموظفي القطاع الخاص، وذلك وفق بعض الضوابط والشروط التي أعلن عنها البنك.

قرض الزواج بنك التسليف

يهدف قرض الزواج بنك التسليف إلى تسهيل وتيسير أعباء الحياه الزوجية على كافة المتقدمين، من خلال صرف قرض لهم يتم تسديده على دفعات، وكما سبق وتم الإشارة فإن قرض الزواج يستفيد منه الكثير من الفئات وهم على الترتيب، الموظف الحكومي، موظف القطاع الخاص، موظفي الشركات الحكومية، الطلاب، المتقاعد الحكومي، متقاعدي التأمينات الاجتماعية، على أن تكون شروط قرض الزواج بنك التسليف تختلف من فئة إلى أخرى.

شروط بنك التسليف قرض الزواج

يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن 10000 ريال سعودي.

يجب أن يكون الزواج الأول بالنسبة للرجل، ويستثنى من ذلك الشرط من توفت زوجته أو من طلق زوجته الوحيد قبل الدخول بها.

الزوجة يجب أن تكون سعودية الجنسية، أو تحمل جنسية أي من دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كانت غير ذلك يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة على هذا الزواج.

يجب تقديم عقد النكاح الرسمي، على أن يكون مصدق، ولا يكون مضى على العقد أكثر من سنتين هجرية.

التقديم على بنك التسليف

يمكن الاستفادة من أي من قروض بنك التسليف أو طلب قرض من بنك التسليف من خلال رابط التقديم على بنك التسليف، وبعد تسجيل الدخول قم باختيار المنتج أو القرض الذي ترغب في الحصول عليه، مع مراعاة أن تكون مطابق للشروط والمعايير المطلوبة بحسب كل فئة من الفئات المستهدفة.

بنك التسليف للزواج

كما يمكن الاستفادة بعدد آخر من قروض بنك التنمية الاجتماعية المختلفة مثل قرض أهل، قرض كنف، قرض الأسرة، وقرض الترميم، بالإضافة إلى قرض بنك التسليف للزواج، على أن يتم إحضار عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي الهوية الوطنية للمستفيد، العنوان الوطني الخاص بالمستفيد، رقم وثيقة الزواج، رقم حساب الآيبان، رقم الجوال المسجل مسبقاً في بوابة أبشر وزارة الداخلية.

بنك التسليف قرض الزواج

بعد الإطلاع على كافة الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في المتقدم، يمكن الحصول على قرض الزواج بنك التسليف من خلال بوابة بنك التنمية الاجتماعية على رابط بنك التسليف قرض الزواج، وذلك بعد تسجيل دخول بنك التسليف برقم الهوية، أو بعد تقديم بنك التسليف، كذلك أوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه في حال وجود أسئلة حول أي من المنتجات أو قروض بنك التسليف المختلفة يمكن التواصل معهم عبر قنوات التواصل الشرعية.