بنك التسليف قرض الزواج: شروط وطريقة تقديم تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

يبحث الكثير من شباب المملكة عن بنك التسليف قرض الزواج استعلام وطريقة الحصول على القرض سريعاً حيث يتيح بنك التنمية الاجتماعية السعودي “بنك التسليف سابقاً” مجموعة مميزة من قروض بنك التسليف للحصول على التمويل الميسر؛ وخاصة لمساعدة بعض الأسر أو الأفراد في مواجهة المتطلبات الأساسية في الحياة، ومن أهم ما يقدمه بنك التسليف للزواج قروض ميسرة للمقبلين على الزواج، حيث تعد هذه المساعدة بمثابة تشجيع للشباب في بداية حياتهم والذي يقل راتبهم الشهري عن 10000 ريال سعودي، ولكن يوجد بعض الشروط للحصول عن هذه قروض الزواج بنك التسليف واليوم سنتعرف على طريقة الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية السعودي بالتفصيل.

شروط بنك التسليف قرض الزواج

يجب قراءة الشروط التالية بعناية، حتى تتعرف عليها وتحدد منها إذا كنت مناسب أم لا، ومن ثم تقديم الأوراق المطلوبة للحصول عن تلك القروض:

اول شروط بنك التسليف قرض الزواج ان لا يزيد دخل طالب القرض عن 10000 ريال سعودي

أن يكون هذا القرض للزواج للمرة الأولى، ولكن باستثناء حالات وفاة الزوجة الأولى أو الطلاق قبل الدخول بها.

الزواج من سيدة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال إذا كانت الزوجة ليست من دول التعاون الخليجي، يجب الحصول على موافقة كتابية من الجهات المختصة بذلك.

تقديم عقد الزواج الرسمي والمعتمد من المحكمة المختصة، ولكن ألا يكون قد مضى على تاريخ العقد أكثر من عامين بالتقويم الهجري.

يفضل احتساب مدة عقد الزواج من التقويم الهجري وليس الميلادي.

شروط بنك التسليف الجديدة 1440

أن يكون جنسية المتقدم سعودي الجنسية. يجب ان تتوفر الشروط الخاصة للقرض المطلوب تمويل اسرة او تمويل زواج بموجب أحكام هذه اللائحة. ألا يكون المتقدم مدينا للبنك بأي قرض آخر . أن يكون المتقدم منتظماً في السداد للقروض السابقة . تقديم المستندات والوثائق المطلوبة للقرض و المحددة في اللائحة . تقديم الضمانات المطلوبة لكل قرض حسب اللائحة .

الأوراق المطلوبة التقديم على بنك التسليف

يمنح بنك التنمية الاجتماعية قروض بنك التسليف بشروط خاصة عند طلب قرض من بنك التسليف والتى يتسنى من خلالها الحصول على قرض الزواج بمنتهى السهولة وهى كما يلى:-

تقديم نموذج تسليم البريد مدون عليه اسم وتوقيع طالب القرض، ثم اسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

صورة عقد الزواج، مع صورة سجل الأسرة وإضافة فيه الزوجة، وصورة هوية طالب القرض.

أصل نموذج 104 المطبوع إلكترونياً من حساب طالب القرض من خلال التقديم الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعي ” بنك التسليف”، وموضح به كافة الإمضاءات اللازمة، ومعتمدة بالختم الرسمي من جهة العمل الرسمية لطالب القرض، ويشترط أن يكون تاريخ الاعتماد ألا تتجاوز الـ 60 يوماً.

تقديم أصل كشف الحساب لأخر ثلاث مرتبات سابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 على الأوراق الرسمية للبنك ومختومة بختم البنك.

تقديم أصل رقم حساب الآيبان من ضمن الأوراق الرسمية للبنك ومختومة بختم البنك.

يرفق مع الأوراق صورة شهادة وفاة الزوجة الأولى، في حال إذا كان المتقدم تزوج بالسابق.

إرفاق صورة كارت الأسرة المضاف فيه الزوجة الأولى المتوفاة، إذا كان طالب القرض تزوج قبل ذلك.

تقديم تصريح بيانات من موقع وزارة الداخلية سارية التاريخ.

كيفية الحصول على قرض الزواج بنك التسليف

في البداية عليك أن تدخل رابط تقديم بنك التسليف ثم تقوم تسجيل دخول بنك التسليف برقم الهوية .

خدمة العناية بالعملاء بنك التنمية

يمكن التواصل مع خدمة العناية بالعملاء بنك التنمية في حال وجود أسئلة تخص أي من المنتجات المقدمة من بنك التسليف أو قروض بنك التسليف يمكن التواصل معهم عن طريق قنوات الاتصال من هنا ويتم التواصل الفوري معك وحل اى مشكله.