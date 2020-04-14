بنك التسليف قرض السيارة ” عربة البيع المتجولة” قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من بنك التنمية الاجتماعي

أعلن بنك التنمية الاجتماعي عن العديد من القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومنها قرض السيارة من بنك التسليف أو قرض عربة البيع المتجولة، يصلح القرض لمن يرغب في عرض منتجاته والتنقل بها لعرضها في العديد من مناطق المملكة وهو بخلاف قرض السيارة ذات تطبيقات الهاتف المحمول والتي يعمل من خلالها الكثير من مقترضي هذا القرض والذي يهدف في المقام الأول إلى تحسين الأحوال المعيشية لدى الأسر الأكثر احتياجاً ليضمن لهم مشاريع صغيرة تحسن من أحوالهم المعيشية.

بنك التسليف قرض السيارة أو عربة البيع المتجولة

لحديثي العهد مع بنك التسليف قم بالتسجيل في بنك التسليف كي تستطيع الاستفادة الكاملة من عروض وخدمات البنك، بعد خطوة التسجيل يجب أن تكون ملماً بشروط الجهة المشاركة والتي ستقوم باستقبال الطلبات وتدريب المحتاجين إلى تدريبات بالإضافة إلى أن تكون ملم بشروط بنك التنمية للحصول على أحد العروض التمويلية.

ماهي الجهات المشاركة لبنك التسليف

معهد ريادة الأعمال الوطني.

غرفة جازان.

غرفة حائل .

غرفة ينبع.

مركز نماء المنورة.

مركز الجبيل للتنمية الصناعية.

هناك بعض الضمانات التي يجب أن يقوم المقترض بها ومنها الكفالة ( كفالة الغرم والأداء) وهي أن يتعهد الضامن بتسديد قسط القرض إن لم يقم المقترض بتسديد القرض، كفالة الموظف الحكومي لغيرة، كفالة المتقاعد لغيرة، وغيرة من الضمانات مع تسديد الرسوم المطلوبة والتي تحسب بحسب قيمة القرض الكلي.