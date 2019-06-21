بنك التسليف قرض كنف 1440 وطريقة التقديم الالكتروني للحصول على القروض

يقدم بنك التسليف قرض الأرامل والمطلقات كنف، أحدث المبادرات الداعمة المطلقة من بنك التنمية الاجتماعية “التسليف سابقاً” حيث يعد البنك السعودي للتسليف والادخار بالمملكة واحد من البنوك التي توفر الكثير من الخدمات للمواطنين، وعلى رأسها خدمات التقديم على القروض التي يحتاجها المواطنين، وفي الفترة الأخيرة تداولت المواقع الإلكترونية أخبار عن البنك، وعن أحدث أنواع القروض التي يقدمها البنك وهي قروض كنف للنساء 1440، وسوف نتعرف على شروط الحصول على القرض واستحقاقه وفق الشروط الموضوعة من بنك التسليف، وطريقة التقديم الالكتروني من الموقع الرسمي.

بنك التسليف قرض كنف

يتاح التسجيل في قرض كنف للنساء عبر موقع بنك التسليف، “بنك التنمية الاجتماعية حالياً” الذي يتميز بالعديد من المميزات المختلفة التي جعلت الكثير من السيدات بالمملكة يقبلون على الحصول عليه، فالقرض يتم الحصول عليه بدون فوائد أو رسوم، وهو خاص بفئة معينة من النساء، وهن السيدات الأرامل والمطلقات اللواتي لا يستطعن الصمود أمام ارتفاع الأسعار في المملكة

وإذا تم الموافقة على البيانات التي تقدمها المرأة أو توافرت فيها الشروط، فإنه في هذه الحالة يتم الحصول على مبلغ لا يقل عن 30 ألف ريال سعودي هي قيمة قرض بنك التسليف كنف، وهذا من مبدأ الإصلاحات التي تحاول المملكة القيام بها بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الذي يسعى إلى توفير الكثير من الخدمات للمواطنين.

طريقة التقديم على قرض كنف للنساء من بنك التسليف

وهناك طريقة سهلة للتقديم على قروض بنك التسليف والادخار، وتحديداً قرض كنف للنساء حيث أن التقديم سيكون إلكترونيًا، كدأب المملكة التي أصبحت توفر كافة الخدمات لمواطنيها إلكترونيًا للتسهيل عليهم، وحتى تبدأ بالتقديم في بنك التسليف للحصول على القرض قم باتباع الخطوات التالية:

تسجيل دخول موقع بنك التسليف.

قم بالضغط على خيار التقديم الإلكتروني.

بادر بإدخال جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة حتى تستطيع الحصول على القرض، كما ينبغي أن تتوافر البيانات مع كل ما جاء في المستندات الحكومية ثم اضغط الآن على الموافقة لإدخال البيانات.

موقع بنك التسليف التقديم الالكتروني

شروط الحصول على قروض كنف الموظفات في الحكومة تستلزم أن يكون دخل المواطنة لا يزيد عن عشرة آلاف ريال سعودي، وأن يتم تقديم صورة من الهوية الوطنية للمواطنة، كما تتطلب أن تقوم الموظفة بتقديم أصل نموذج 104 مع ضرورة ختمة من الجهات المختصة، ويراعى أيضاً تقديم ما يلي من المستندات:

توفير أصل رقم حساب الآيبان.

كشف حساب براتب السيدة لآخر ثلاثة أشهر.

أما عن شروط الحصول على قرض بنك التسليف “كنف” للموظفة في القطاع الخاص فيجب ألا يتعدى الدخل الشهري لها عشرة آلاف ريال سعودي، وتقديم أصل نموذج 104 مختوم من الجهات المعنية وبيان بالراتب التي تحصل عليه الموظفة، بالإضافة إلى وجوب الحصول على شهادة أجر مشترك مستخرج من التأمينات الاجتماعية وتوفير أصل رقم حساب الآيبان.

فعلى السيدات اللواتي تجد أنفسهن مؤهلات للحصول على خدمات بنك التسليف، وقد توافرت بهن هذه الشروط الدخول على موقع بنك التسليف التقديم الاكتروني.