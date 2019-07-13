بنك التسليف: كم المبلغ المخصص لقرض الأسرة من البنك، وكيفية الحصول علي القرض

كم مبلغ قرض بنك التسليف لقرض الأسرة، يهتم العديد من عملاء بنك التنمية الاجتماعي بأخبار التمويل للأفراد المقدمة من بنك، كما يتساءل المهتمين دئما عن كيفية الحصول علي القرض، و كم هو مبلغ القرض من بنك التسليف، نجيب من خلال المقال علي تلك الأسئلة التي يبحث عنها كل مهتم بأمور التمويلية من بنك التسليف، قرض الأسرة هو أحدي أنواع خدمات التمويلية للأفراد من بنك التنمية حيث يساهم مبلغ القرض في حل مشكلات كثير من الأسر بالسعودية.

مبلغ قرض الأسرة من بنك التسليف

يتطلب الحصول علي قرض الأسرة من بنك التسليف بعض الشروط التي يمكنك الإطلاع عليها قبل التقديم من خلال شروط الحصول علي قرض الأسرة من بنك التسليف لجميع الفئات، كما يمكنك الاستعلام عن كل ماهو يخص القرض من خلال الاستعلام عن قرض الأسرة برقم الهوية، وضحت بنك التنمية الاجتماعي بأن الحد الأقصى للقرض هو مبلغ 60 ألف ريال ويحصل علي الحد الأقصى من له قدرة في سداد ، كما يتراوح مبلغ القرض إلي 8 فئات تبدأ من الحد الأدنى 18 ألف ريال وصولا إلي الحد الأقصى 60 ألف ريال وذلك وفقا للقدرة المالية للمتقدم.

كيفية الحصول علي قرض بنك التسليف

للحصول علي أي من قروض بنك التسليف قم بزيارة موقع بنك التسليف وقم بتسجيل دخول حسابي إتباع الخطوات اللازمة للتقديم علي الطلب كما يمكنك الإطلاع علي الآتي لتسهل عليك طلب القرض من بنك التسليف: