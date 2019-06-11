بنك التسليف للزواج : ضوابط وشروط الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

أتاح بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض، من بينها قرض بنك التسليف للزواج ، وهو واحداً من أبرز قروض بنك التسليف الاجتماعية، ويعتبر قرض الزواج موجهاً لفئة كبيرة من المستفيدين في المملكة، والفئة الأبرز هم أصحاب الدخل المنخفض، من موظفي القطاع الخاص والحكومي وبعض الفئات الأخرى، ويمكن الحصول على قرض الزواج وفق بعض الضوابط والشروط التي أعلن عنها البنك من خلال البوابة الإلكترونية.

بنك التسليف قرض الزواج

يوفر بنك التسليف قرض الزواج ، كأحد القروض الاجتماعية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين في المملكة، والهدف من القرض هو تشجيع كافة الشباب المقبلين على الزواج لاتخاذ تلك الخطوة، ويستفيد من القرض مجموعة كبيرة من الفئات المستهدفة وهم، الموظف الحكومي، المتقاعد الحكومي، موظف القطاع الخاص، موظف الشركات الحكومية، الطالب، متقاعد التأمينات الاجتماعية، ولكل فئة من هؤلاء شروط معينة يجب على المتقدم أن يستوفي هذه الشروط، أهمها ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن 10.000 ريال سعودي.

شروط بنك التسليف قرض الزواج

يجب أن يكون ذلك هو الزواج الأول بالنسبة للرجل، ويستثنى من هذا الشرط من توفيت أو طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها.

يجب أن تكون الزوجة سعودية الأصل والمنشأ، أو تحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، وإن كانت من جنسية أخرى يجب موافقة الجهات المختصة على تلك الزيجة.

يشترط تقدم عقد نكاح رسمي، على أن يكون تم تصديقه من المحاكم ذات الصلة، وألا يكون مضى على تاريخ عقد الزواج أكثر من سنتين هجرية.

التقديم على بنك التسليف

يمكن طلب قرض من بنك التسليف والاستفادة من الخدمات التي يقدمها بعد تسجيل بنك التسليف وذلك من خلال رابط التقديم على بنك التسليف ، ومن أبرز الخدمات التي يقدمها هي خدمة الاستعلام عن المبالغ الزائدة، الحصول على كشف حساب، خدمة إخلاء الطرف للجهات الحكومية أو الأفراد.

بنك التسليف للزواج

يمكن الحصول على قرض بنك التسليف من خلال التقديم الإلكتروني عبر بوابة بنك التنمية الاجتماعية من خلال رابط بنك التسليف للزواج ، وأعلن البنك من خلال موقعه الرسمي متطلبات التقديم والأوراق المطلوبة وهي الهوية الوطنية، العنوان الوطني، رقم حساب الآيبان الخاص بالبنك، رقم جوال المستفيد المسجل في نظام أبشر، رقم وثيقة الزواج