بنك التسليف والادخار قرض الزواج استعلام عن شروط قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

بنك الادخار والتنمية الاجتماعية السعودية يتيح لجميع المواطنين والمقيمين العديد من القروض من اجل أن يحصل عليها الشباب المقبل علي الزواج من خلال خدمة الاقتراض، حيث يمكن الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف والادخار السعودي وذلك من اجل مساعدة الشباب الغير قادر علي تكاليف الزواج من مصاريف وغيره، كما يوفر البنك لجميع المستفيدين العديد من القروض الأخري التي يستفيد بها موظفي الدولة بالقطاعين العام والخاص، وكذلك المواطنين المتقاعدين والعسكريين وغيرهم من الفئات المستحقة للحصول علي قروض بنك التنمية السعودي الاجتماعي.

بنك التسليف والادخار قرض الزواج استعلام

يمكن لأي شخص بان يقوم بتقديم نموذج طلب الحصول على قرض عن طريق زيارة موقع البنك علي شبكة الأنترنت وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي رابط التقديم على بنك التسليف والادخار كما يمكن الاختيار بين المنتجات والقروض المتاحة بداخل البنك، التي تستهدف العديد من الفئات المجتمعية بالمجتمع السعودي، حيث يجب مراعاة مطابقة الشروط المطلوبة من اجل الحصول علي القرض المناسب في اسرع وقت ممكن.

شروط قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

للحصول علي قرض الزواج من بنك التسليف يلزم علي المتقدم بان لا يزيد راتبه الشهري بنحو عشرة الألف ريال سعودي.

يجب علي المتقدم بتقديم المستند الرسمي لعقد الزواج.

يلزم علي الزواج بان يكون سعودي وكذلك الزوجة يجب أن تحمل الجنسية السعودية.

يلزم علي الشاب بان يكون قد تزوج بالفعل من زوجته حيث يثبت ذلك من خلال العقود الرسمية للنكاح.

علي جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي قروض من بنك التنمية الاجتماعية والادخار السعودي بان يقوموا بزيارة الموقع الرسمي لبنك التسليف السعودي علي شبكة الأنترنت للدخول علي خدمة استعلام بنك التسليف للزواج، من اجل الاطلاع علي باقية الشروط المطلوبة، وذلك من اجل الحصول علي القروض بالإضافة يوفر البنك علي موقعه الإلكتروني الاستفادة من خدمة استعلام بنك التسليف للزواج من اجل الاطلاع علي كم تبقي من أقساط.