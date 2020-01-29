بنك التسليف 1441..بشرى سارة للمقيمين بالسعودية ذوي الدخل المنخفض من بنك التنمية الاجتماعية

أعلن بنك التسليف 1441 أو بنك التنمية الاجتماعية عن تسهيل القروض الاجتماعية للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية ممن هم ذوي الدخل المحدود، حيث أتاح عدة قروض مالية ميسرة بدون فوائد تصل لـ 60.000 ريال سعودي، بهدف تقديم المساعدات والمساندة في رفع المستوى المعيشي والتغلب على الغلاء، وتتضمن هذه القروض منها قرض (الزواج، الأسرة، الترميم) هذا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات المجتمع، وتمكين الأشخاص ذو الدخل المنخفض من مواكبة الحياة.

يوفر بنك التسليف أيضاً اعفاء من سداد القروض لمن تتوافر فيهم بعض الشروط ضمن المبادرة لحل الضيقات المالية التي يمر بها المواطن ذو الدخل المنخفض حيث يمكن استعلام اعفاء بنك التسليف والأوراق والمستندات المطلوبة من خلال:-

استعلام اعفاء بنك التسليف برقم الهوية..طريقة تقديم طلب اعفاء بنك التسليف 1441

أما عن شروط الحصول على قرض من بنك التسليف فهي عبر رابط شروط بنك التسليف الجديدة 1441 | استعلام عن قرض بنك التسليف

وعن تفاصيل فترة السماح لذوي الدخل المنخفض قروض بنك التنمية الاجتماعية.. تحديد فترة السماح لأخذ قرض آخر لذوي الدخل المنخفض

بنك التسليف يعلن بشرى للمقيمين ذوي الدخل المنخفض

أوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه متاح حالياً فرص التمويل للعملاء ذوي الدخل المنخفض بحيث يتاح لهم الحصول على قرض آخر ممن قد مضى ثلاث سنوات من تاريخ إغلاق التمويل السابق، في إطار توافر الشروط التالية:-