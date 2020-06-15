بنك التنمية الاجتماعية إطلاق منتج نفاذ لتمويل الأعمال الحرة رابط التسجيل والفئات المستهدفة

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إطلاق “نفاذ” كمنتج تمويلي خاص بتمويل الأعمال الحرة ويأتي ذلك ضمن مبادرات البنك التي أعلن عنها بمبلغ تمويلي يصل إلي مائة وخمسون ألف ريال سعودي، ويستهدف بتمويل كل من المواطنين وذوي الحرف وممارسي الأعمال الحرة وذوي المهارات المخصصة وتغطية أنشطة التوصيل والنقل والعجيج نت الخدمات التخصصية مثل (التصميم، الترجمة، تقنية المعلومات، الاستشارات الإدارية، المحاسبة، التجارة الإلكترونية، خدمات الصيانة، المهن العقارية).

بنك التنمية الاجتماعية نفاذ

وحدد منتج بنك التنمية الاجتماعية فئات عملائها من العاطلين عن العمل والموظفين التي رواتبهم أقل من 10 آلاف ريال، ويبحثون عن سبل تنمية مصادر دخلهم من خلال توظيف المهارات والأنشطة المرتبطة بالأعمار الحرة، مع تقديم دعم تمويل نقدي للعامل لحساب نفسه أو تمويل دورة تشغيل لإنتاج منتج وتوفير خدمات لعمله الحر.

ومن أهداف تمويل نفاذ رفع جودة حياة المواطن.

التحفيز علي ممارسة العمل الحر وتحقيق أهداف العمل المرن.

تحسين أوضاع فئة الشمول المالي لدي الأفراد.

فرصة لتحقيق دخل إضافي لمحدودي الدخل.

خفض نسب البطالة.

تقليل الائتمان الغير رسمي.

والفئات المستهدفة هي العاطلين عن العمل وليس لديهم راتب.

الغير مخدومين من قنوات التمويل التقليدية.

الموظفين راتبهم 10 آلاف ريال أو أقل بالنسبة للخدمات التخصصية.

الموظفين ال1ين راتبهم 5 آلاف ريال وأقل (مسار النقل التشاركي).

ويمكن الدخول علي موقع بنك التنمية والتسجيل للحصول علي نفاذ.

ويأتي تمويل نفاذ ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من اجل إيجاد فرص للعمل متنوعة للمواطنين وتشجيع الشباب علي النجاح في العمل وتوفير تمويل ميسر.