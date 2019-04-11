بنك التنمية الاجتماعية : الرقم الموحد للبنك لكافة أنحاء المملكة العربية السعودية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية العديد من وسائل التواصل مع البنك ، وذلك حرصاً من البنك علي خدمة العميل وتوفير الراحة له ، و تتنوع طرق التواصل كالتالي : مراسلة البنك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك ، رقم مخصص للبلاغات الإلكترونية ورفعها علي الموقع مباشرة ، محادثة فورية مع أحدي الموظفين من خلال الموقع ، زيارة أحدي الفروع ، الاتصال بالرقم الموحد للبنك لتقديم الشكاوى .

الرقم الموحد لبنك التسليف و الادخار لتقديم الشكاوى

يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمات مميزة لعملائه عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك حيث يمكنك من خلاله التعرف علي الآتي :

إما بالنسبة لرقم تلقي الشكاوى من قبل بنك التنمية الاجتماعية أو ما كان يسمي سابقاَ بنك التسليف والادخار فيأتي كالأتي :

920008002 ، كما أن الرقم متاح في جميع الأوقات خلال اليوم وجميع أيام الأسبوع .

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