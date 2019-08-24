بنك التنمية الاجتماعية تسجيل الدخول استعلام كشف الحساب والتقديم على القروض

موقع بنك التنمية تسجيل الدخول لمستخدم جديد أو لمن لدية حساب، من اجل استعلام كشف الحساب الإلكتروني والاستفادة من الخدمات البنكية ومنها السداد الآلي والاستعلام عن الرصيد، والتقديم على القروض المدعومة للفئات المستحقة ومنها قرض كنف وقرض آهل، وقرض الزواج وباقي منتجات التمويل الاجتماعي للأفراد هذا فضلاً عن منتجات الأعمال والقطاع الثالث وجميع برامج التمويل المقدمة للعملاء والمستفيدين، والتي تأتي جميعها بعد فتح حساب وتسجيل دخول موقع بنك التنمية “التسليف سابقاً”.

دليل بنك التنمية الاجتماعية تسجيل الدخول أحد الخدمات التي وفرها البنك لمن يرغب في التسجيل كمستخدم جديد، وفتح حساب على موقع البنك إلكترونياً، وتفعيل حسابه للاستفادة من تلك الخدمات المشار إلى بعضها بعاليها، هذا بجانب خدمة الدخول من بوابة النفاذ الوطني الموحد، عن طريق حساب المستخدم على أبشر وزارة الداخلية، والتي تعد من بين خطوات تسهيل عملية الدخول والتسجيل لعملاء البنك، إضافة إلى خدمات الدعم الفني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورقم هاتف بنك التنمية وخدمة المساعد الذكي لتذليل المشاكل والمعوقات خلال عملية التسجيل، وستجودن تنويه عن بعضها فيما هو مرفق أدناة.

رابط بنك التنمية الاجتماعية تسجيل الدخول

صفحة تسجيل الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية، تعرض خيارات عملية التسجيل عن طريق الحساب على بوابة النفاذ الوطني الموحد، أو استخدم خدمات فتح حساب لمستخدم جديد، واتبع التعليمات الموضحة على دليل التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية بالصور،حتى الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور، وهناك التسجيل من حساب دفع الأقساط برقم الهوية الوطنية ..

طريقة التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية

شر طريقة تسجيل الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية والحصول على بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور، حتى استلام رسالة التفعيل وبالتالي تسجيل الدخول والتوجه الى قائمة الخدمات البنكية وخاصة التمويل الاجتماعي والقروض.

في حالة مواجهة أي مشاكل أو معوقات خلال عملية التسجيل أو فتح الحساب على الموقع الإلكتروني، يمكن التواصل مع الدعم الفني عبر رقم هاتف بنك التنمية الاجتماعية 920008002 ، أو المحادثة الفورة مع خدمة العملاء وهما من اسرع الخدمات للتواصل.

استعلام كشف حساب بنك التنمية

من بين الخدمات الهامة استعلام كشف حساب بنك التنمية الاجتماعية بعد تسجيل الدخول للتعرف على حالة الحساب والأقساط المسددة ومواعيد الاستحقاق لما تبقى من أقساط على حساب المستفيد.