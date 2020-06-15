بنك التنمية الاجتماعية : تقديم قرض آهل للأسر السعودية وفقا لشروط محددة رابط التسجيل

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تقديم قرض للأسر السعودية “أهل” لمساندتهم والمساعدة في مواجهة التطورات الأخيرة في ظل هذه الظروف، ويأتي هذا القرض ومخصص للأسر السعودية ويعتمد علي تمويل الهدف الاستراتيجي للبنك وتمويل احتياجات الأسر ذو فعالية إيجابية ومن أهدافه تحقيق التنمية المستدامة التابعة إلي الأمم المتحدة، مع تقديم تمويلات ميسرة للمواطنين عبره ومواجهة الاحتياجات الطارئة.

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ويتميز تمويل آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بتقديم تمويل يصل إلي ستون ألف ريال سعودي وتمويل بدون سداد رسم أو فوائد، وفترة السداد تصل إلي خمسة سنوات، ويعتبر احدي منتجات التمويل الاجتماعي مثل قرض الترميم والأسرة وكنف، ويهدف إلي مساندة الأسر ويستفيد منه السيدات والرجال من فئات موظفين الحكومة والقطاع الخاص، والمتقاعدين والأرامل والمطلقة والمهجورة ومتسبب، وحدد البنك عدة شروط للحصول عليه.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

القرض مقدم للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص والحكومي.

منتج اهل بنك التنمية الاجتماعية

وأعلن بنك التنمية الاجتماعية شروط الحصول علي تمويل دائم لكل من اللجان الاجتماعية والجمعيات الخيرية، بهدف تحفيز الجمعيات علي الاستدامة المالية وتقديم قروض حسنة ومنح بشروط وضوابط مثل أن تكون الجهة مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومضي علي تسجيلها عامان علي الأقل وأن يكون مجلس إدارتها مؤهل.

بنك التنمية الاجتماعية

ويمكن أيضا الاستفادة من تمويلات مشاريع الاختراع التي تخصص دعم يصل إلي أربعة ملايين ريال سعودي لك طالب بهدف تنمية مشاريع المبتكرين والمخترعين، مع تخصيص بوابة حكومية لتمويل الأفراد والعمل علي التحول الرقمي للجهات الحكومية وفقا لرؤية المملكة 2030، ويمكنكم التقديم للحصول علي قرض آهل من خلال الدخول إلي موقع بنك التنمية الاجتماعية وإكمال نموذج الطلب للحصول علي القرض وإرفاق المستندات المطلوبة.