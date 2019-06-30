بنك التنمية الاجتماعية: طرق تفعيل كشف الحساب الإلكتروني

طرق تفعيل كشف الحساب الإلكتروني،يقدم بنك التسليف والإدخار إمكانية عمل كشف حساب إلكتروني لجميع مستفادي البرامج التمويلية المختلفة من البنك، تتمثل تلك البرامج التمويلية في الآتي : قرض الأسرة، قرض الزواج، قرض الضمان الإجتماعي مع خطوات وشروط الحصول علي القرض،قرض كنف، قرض أهل، قرض الترميم، الروابط المرفقة توضح كيفية الاستعلام عن القروض وشروط الحصول علي كلا منهما .

طرق تفعيل خدمة كشف الحساب الإلكترونية

تستهدف خدمة كشف الحساب كل من المواطنين والمواطنات السعوديين، كما تقدم الخدمة من البنك دون أي رسوم وتهدف إلي إعلام العميل المستفيد بإحدي البرامج التمويلية عن جميع التفاصيل الخاصة بحسابه أو تمويله من البنك ، لتفعيل الخدمة لحسابك قم بإتباع أحدى تلك الطرق:

قدم علي الخدمة إلكترونيا من خلال موقع الإلكتروني للبنك .

يمكنك تفعيل الخدمة عبر تطبيق الجوال.

يمكن تفعيل الخدمة من أحدي فروع البنك.

يمكنك التفعيل الخدمة من قنوات الاتصال.

شروط تفعيل خدمة كشف الحساب في بنك التسليف

كل ما عليك للإشتراك بخدمة كشف الحساب لدي بنك التنمية الاجتماعية ، أن تقوم بتقديم بياناتك الشخصية التي سيطلبها البنك بالإضافة تسجيل الهوية الوطنية.