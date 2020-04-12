بنك التنمية الاجتماعية يرد على استفسارات السعوديين بشأن التيسيرات الأخيرة

أطلق بنك التنمية الاجتماعية السعودي بعد موافقة ملكية مبادرة تأجيل سداد الأقساط الخاصة بالأسر المنتجة، وذلك في إطار التعاون المشترك بينه وبين الجهات الحكومية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، في ظل ما تتعرض له المملكة العربية بل والعالم بشكل أجمع من إجراءات احترازية أدت إلى توقف الكثير من أنشطة الحياة الاقتصادية، مما أثر على نشاط العديد من المشاريع التجارية التي كانت توفر دخل للأسرة السعودية، حيث أن بعضها تم إنشاؤه وتدشينه عن طريق تلك القروض التي حصل عليها المواطنين من البنك.

بنك التنمية الاجتماعية يوضح أمور كثيرة للسعوديين

وفي إطار ذلك بدأت ترد لخدمة العملاء الخاصة بالبنك العديد من الاستفسارات حول ذلك الأمر وعن الآلية التي سيتم بها التأجيل، وهل يتطلب ذلك تقديم أو طلبات أو أوراق رسمية وكان الرد أن البنك قام بمد فترة السماح لمدة ستة شهور، وذلك عن الأقساط المٌستحقة عن المشاريع التي تم تمويلها عن طريق البنك عامي 2019 و2020، وأن ذلك الأمر سوف يتم بشكل تلقائي وبدون أي تدخل من المواطنين ولا يحتاج لتقديم أي أوراق.

هذا وقد أكد مسئولي بنك التنمية الاجتماعية أن الأمر سوف يشتمل كذلك على تشجيع لأولئك المنتظمون في عملية السداد، حيث سيحصلون على حوافز تشجيعية بخصم 25% من قيمة القسط، وذلك في حالة الانتظام والتسديد في المواعيد المُقررة، هذا وقد أضافوا أن هذا الأمر يتم لكي تظل تلك المشاريع قائمة وتستطيع تخطي تلك الأزمة التي تمر بها، في ظل حالة الكساد التُجاري التي يشهدها العالم بشكل كبير وبالطبع المملكة العربية السعودية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

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اعفاءات أخرى يقدمها بنك التنمية الاجتماعية

الأمر لم يقتصر على إعفاء والتيسير على الفئات السابق الإشارة إليها بل شمل كذلك أصحاب مشاريع النقل والتوصيل التشاركي، لأنه بطبيعة الحال في ظل الحظر المفروض سوف تقف هذه المشاريع عن العمل، وبالتالي لن يكون هناك دخل لها وهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى التعثر الشديد في تسديد الأقساط، هذا وقد صدرت أمس موافقة ملكية كذلك لإعفاء مجموعة أخرى من المواطنين السعوديين من الأقساط والقروض المُستحقة عليهم، وهم عملاء البنك الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ومستفيدي الضمان الاجتماعي.

هذا وأشار رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية أنه بالفعل جاري حاليًا على قدم وساق تنفيذًا للأوامر الملكية والقرارات السابق ذكرها ومبادرة البنك، تجميع الأسماء والهويات التي تستحق هذه التسهيلات والاعفاءات للإعلان عنها بشكل رسمي، هذا وتسعى الحكومة في المملكة العربية السعودية إلى مساندة الشعب السعودي في ظل تلك الأزمة التي ظهر تأثيرها على الكثير من دول العالم، خاصة في ظل التوقف التام للكثير من المشاريع التجارية والأعمال سواء كانت حكومية أو خاصة والتزام الجميع بالتواجد في منازلهم.

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