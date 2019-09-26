بنك الجزيرة السعودي| يوضح التفاصيل حول تعثر الصرف للرواتب اليوم عبر بيان رسمي

بنك الجزيرة أحد أهم المؤسسات المالية السعودية، والتي تضع دوماً راحة العميل وتلبية كافة احتياجاته المالية ضمن أهم الأولويات التي تنتهج على أساسها منظومة العمل الخاصة بها، ولقد تم تأسيس بنك الجزيرة كمجموعة مالية بالعام 1976 وذلك بناء عن مرسوم ملكي، وتمكن بنك الجزيرة من أن يستحوذ على بنك باكستان الوطني بالعام ذاته ليوسع منظومة أعماله المالية والاستثمارية داخل المملكة وفق القواعد التي تُقرها الشريعة الإسلامية، واليوم حدث تعثر في عملية الإيداع الخاصة برواتب عملاءه.. وعلى أثر ذلك أصدر البنك بيان رسمي عاجل يوضح فيه التفاصيل المتعلقة بهذا التعثر نوضحه لكم بالسطور التالية.







بيان بنك الجزيرة اليوم حول تعثر صرف الرواتب

حيث أفادت الأنباء الواردة عن الأخبار السعودية، أن الإيداع الخاص برواتب العملاء التابعين لبنك الجزيرة السعودي، قد حدث تأخر وتعثر في إيداعها، ولم يتم إيداع الرواتب في موعدها ببنك الجزيرة مثل باقي البنوك ا|لأخرى بالمملكة، وهذا أحدث بدوره حالة من الاستياء والغضب الشديدين في صفوف العملاء المُنتظرين إيداع الرواتب الخاصة بيهم على الفور، وعى إثر ذلك صدر بيان توضحي عاجل من بنك الجزيرة.







حيث أكد البنك على حقيقة التعثر الحادث بالفعل في عملية إيداع الرواتب وأكد التأخر، وأضاف أنه يتقدم بأشد عبارات الاعتذار للعملاء على هذا التأخر الغير مقصود، وأضاف في بيانه الرسمي اليوم، أن التأخر جاء بالأساس بسبب مشاكل تقنية، وأكد أن عملية إيداع الرواتب قد بدأت فعلياً الآن تتم بانتظام في حسابات العُملاء دون أي مشاكل وأن مشكلة إيداع الرواتب لعملاء بنك الجزيرة سوف تشهد حلاً تاماً ونهائياً خلال الساعات القادمة.