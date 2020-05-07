بنك الراجحي:طريقة فتح حساب جاري أون لاين، وما هي شروط فتح الحساب 

يقدم بنك الراجحي العديد من المميزات و الخدمات لعملائه سواء المواطنين السعوديين أو الوافدين بالمملكة، نعد في ذلك المقال خطوات فتح وحساب بنك الراجحي أون لاين ، وتعد خدمة سداد هي أحد خدمات المقدمة من بنك الراجحي لعملائه ، يمكنك التسجيل في خدمة سداد من بنك الراجحي بعد إجراء فتح الحساب في البنك، هناك شروط لفتح حساب بنك الراجحي، حيث تختلف بعد شروط فتح حساب للقصر عن ما هو للبالغين، نتناول في الموضوع شروط فتح حساب جاري أون لاين و ماهي إجراءات و متطلبات فتح الحساب من خلال شبكة الإنترنت.

شروط فتح حساب جاري بنك الراجحي أون لاين

لفتح حساب أون لاين الراجحي يمكنك التمتع بخدمات مباشر للأفراد المخصصة لعملاء البنك، و التي تتيح لك العديد من المميزات ، يمكنك التسجيل في خدمة مباشرة للأفراد و التعرف على مميزاته بعد إجراء فتح الحساب من خلال الرابط المدرج، كذلك التسجيل في خدمة أمان الراجحي و التي تعمل من خلال تطبيق موبيل الراجحي و تسهل العديد من التعاملات المصرفية ، يوضح لك الرابط كيفية التسجيل ، إما عن شروط التقديم على فتح حساب جديد جاءت كالتالى:,

يجب على المتقدم لفتح حساب بنك الراجحي أن يكون قد تخطى ين الخامسة عشر عاما.

أن يكون المتقدم حامل لبطاقة هوية أو مقيم سارية المفعول.

تأكد من إدخال كل من عنوان البريد الالكتروني و عنوان الوطني يشكل صحيح.

يجب أن يكون لديك حساب على أبشر من أجل توثيق حسابك في البنك.

إدخال رقم جوال سعودي أي من أحد مزودي الخدمة بالمملكة.

اجراءات فتح حساب بنك الراجحي أون لاين

من خلال أرقام فروع بنك الراجحي يمكنك التواصل مع أحد الفروع لتزويد صلاحيات حسابك بعد فتحه أون لاين ، حيث يجب التواصل مع الفروع لتفعيل باقي صلاحيات الحساب ، وتأتي خطوات فتح الحساب بنك الراجحي كالتالي :