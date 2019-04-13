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بنك الراجحي :طريقة التسجيل في خدمة سداد من البنك ضمن خدمات مباشر للأفراد

كتب سارة شلبي آخر تحديث

طريقة التسجيل في خدمة سداد من بنك الراجحي ، في مقدمة دعونا نتعرف علي خدمة سداد المقدمة من بنك الراجحي وماهي مميزاتها ، خدمة سداد تستخدم من أجل لدفع عمليات الشراء عبر الأنترنت ، يستفيد كل من المستهلك والتجار من نظام سداد ، كما يمكن استخدام الخدمة في السداد أو الاسترجاع .

طريقة التسجيل في خدمة سداد في بنك الراجحي

  • قم بالذهاب إلي خدمة مباشر للأفراد من بنك الراجحي .
  • اختر خدمة حساب سداد .
  • ثم قم باختيار كلمة تسجيل .
  • اختر اسم المستخدم ثم قم بقبول الشروط الأحكام المطلوبة ثم اضغط علي كلمة استمرار حتي تتابع خطوات التسجيل .
  • قم بإدخال كلمة مرور قوية .
  • قم بإدخال الحساب الاقتراضي ثم أضغط تم للمتابعة .
  • آخر خطوة هي إدخال رمز التحقق الثنائي بعدها اضغط علي كلمة التالي سيظر لك رسالة تم تسجيلك بنجاح .

كما يمكنك مشاهدة هذا الفيديو الموضح به طريقة التسجيل بشكل توضيحي .

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عن الكاتب

سارة شلبي

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