بنك الراجحي طريقة الحصول على قرض مصرف الراجحي الشخصي بدون تحويل الراتب

قرض مصرف الراجحي الشخصي،يقدم بنك الراجحي العديد من المميزات التي يستهدف بها عملاء البنك الحاليين والعملاء الجدد بغرض تقديم حلول بنكية منها القروض الشخصية وقرض السيارة وقروض الإسكان ويحدد كلاً منها بحسب شروط وقواعد منظمة من قبل البنك، يذكر أن مصرف الراجحي يعمل بنظام الشريعة الإسلامية في تحقيق الكسب من خلال مشروعات اقتصادية كبرى،مؤخرًا أعن البنك عن قابلية الحصول على قرض بدون تحويل راتب وللتفاصيل تابعوا السطور التالية.

قرض مصرف الراجحي الشخصي بدون تحويل راتب

أعلن مصرف الراجحي عن إمكانية الحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب إلى البنك وذلك لموظفي البنوك والأطباء وهما الفئتان المجتمعية التي يسمح لها التقدم لهذا القرض بشروط ميسرة وفترة سداد تصل إلى خمس سنوات.

شروط الحصول على قرض بنك الراجحي الشخصي بدون تحويل راتب

مدة الخدمة في الوظيفة الحالية لا تقل عن سنه.

مدة الخدمة في وظائف سابقة لا تقل عن ثلاث سنوات.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام.

أقل مبلغ للقرض 50000ريال سعودي ويحدد الرقم الأقصى بحسب الراتب.

الأطباء يجب أن يكونوا من العاملين في المستشفيات المعتمدة لدى المصرف.

طريقة الحصول على قرض بنك الراجحي

من خلال الدخول إلى موقع مصرف الراجحي الإلكتروني قم بتعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للأطباء ومحاسبين البنوك ويمكنك كذلك إجراء العديد من العمليات من خلال الموقع الإلكتروني ومنها فتح حساب بدون الذهاب إلى البنك.